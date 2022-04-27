Dünyada en fazla sıtma vakası görülen ülke Nijerya - Son Dakika
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Dünyada en fazla sıtma vakası görülen ülke Nijerya

27.04.2022 15:15
Dünyada en fazla sıtma vakası görülen ülke Nijerya

Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, Nijerya'nın sıtma vakaları ve ölümlerinde dünyada birinci sırada geldiğini bildirdi.

Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, Nijerya'nın sıtma vakaları ve ölümlerinde dünyada birinci sırada geldiğini bildirdi.

Bakan Ehanire, ülkede sıtmayla mücadele kapsamında düzenlenen programda yaptığı açıklamada, küresel vaka ve ölümlerin yüzde 27'sinin Nijerya'da kaydedildiğini belirtti.

Ehanire, dünyada sıtma vakaların en fazla Nijerya'da görüldüğüne dikkati çekerek sıtmanın, nüfusun yüzde 98'inden fazlasını etkilediğini kaydetti.

Sıtmanın ülkede halk sağlığı açısından önemli bir hastalık olmaya devam ettiğini vurgulayan Ehanire, vakaları azaltmak için hükümetin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Ehanire ayrıca hükümetin sıtmaya bağlı ölüm oranını 2025 yılına kadar 1000 doğumda 50'den az ölüme düşürmek için elinden geleni yaptığına dair güvence verdi.

Her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor

En çok Afrika'da görülen sıtma, her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor.

Hastalık nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı ve halsizlik gibi belirtiler veriyor.

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Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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