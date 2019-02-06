Son Dakika Haberleri: Dünyada En Kalitelisi Ordu'dan Çıkan 'İlaç': Manyetik Siyah Kum

Dünyada En Kalitelisi Ordu'dan Çıkan 'İlaç': Manyetik Siyah Kum

14 dakika önce

Dünyanın oldukça nadir görülen bölgelerinde bulunan ve en kalitelisi Ünye sahillerinden çıkarılan manyetik siyah kum, yeni dönemde çok konuşulabilir.

Dünyada En Kalitelisi Ordu'dan Çıkan 'İlaç': Manyetik Siyah Kum, System.String[]
Dünyada oldukça bilinen ve yüzyıllar öncesinden bile İpekyolu tüccarları tarafından sık sık ziyaret edilen Ünye sahilleri, bugünlerde oldukça önemli bir maddeye ev sahipliği yapıyor. Yeni keşfedilen ve stres, uyku sorunu, romatizma, sedef gibi birçok hastalığa derman olduğu söylenen manayetik siyah kum, Ordu'nun Ünye ilçesinin ününe ün katacak.



Dünyanın sadece belirli bölgelerinde örnekleri bulunan bu kum, timüs bezini çalıştırıyor ve hem mental hem de fizyolojik birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor olsa da bu maddenin 'Karadeniz' ismine de ilham olduğu düşünülüyor.



Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde araştırmalarını sürdüren bilim insanları, 30 kilometrelik sahil bandındaki kumların yaklaşık %58'inde manyetik siyah kum bulunduğunu belirtti.

İpekyolu olarak adlandırılan Akkuş, Niksar, Tokat, Sivas şehirlerinde, neredeyse yüz yıllardır hastalıklara çözüm olduğu belirtilen manyetik siyah kumlar aranıyor. Yeni dönemde bu maddenin doğal tedavi yordamları arasında sıkça anılması bekleniyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:45 

İpekyolu, Ünye, Ordu, Teknoloji
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