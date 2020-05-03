Dünyada en yüksek büyüme rakamını Turkish Cargo yakaladı - Son Dakika
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Dünyada en yüksek büyüme rakamını Turkish Cargo yakaladı

10 dakika önce

Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) Freight Tonne Kilometres (FTK) Şubat'20 sonuçlarına göre yüzde 16.6 büyüme oranıyla en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını yakalayan firma oldu.

Dünyada en yüksek büyüme rakamını Turkish Cargo yakaladı, System.String[]

Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) Freight Tonne Kilometres (FTK) Şubat'20 sonuçlarına göre yüzde 16.6 büyüme oranıyla en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını yakalayan firma oldu.

Hava yoluyla taşınan kargo tonajının katedilen kilometreye çarpımıyla elde edilen FTK verilerine göre 2019 yılında 8'inci sırada yer alan Turkish Cargo, global hava kargo sektörünün yüzde 2.6 daralma gösterdiği Şubat ayında 5'inci sıraya yükselerek, global FTK pazar payını yüzde 4.4'e çıkardı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Turkish Cargo'nun başarılı yükselişi ile ilgili, "Milleti gibi yenilmeyi ve vazgeçmeyi hiç sevmeyen bir şirketiz. Yalnızca kargo taşıyabildiğimiz bu zor günlerde görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz ve hem insani hem de ticari yönden değerli işlere imza atıyoruz. Turkish Cargo'nun sergilediği başarı ülkemizi hava kargo sektöründe dünyanın merkezi konumuna taşımak için kararlı olduğumuzu gösteriyor. Nitekim Covid-19 salgını sonrası jeopolitik konumumuz ve imkanlarımız hava kargo sektöründe ülkemizi daha önemli bir oyuncu konumuna taşıyacak. Böylece 2023 yılında Turkish Cargo'yu en iyi 5 hava kargo markasından biri konumuna taşıma hedefimize daha sağlam adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Milli hava kargo markası Turkish Cargo, etkisi küresel ancak mücadelesi ulusal olan Covid-19 sürecinde gıda, yardım malzemesi, maske, medikal ekipmanlar ve ilaç taşımaları yaparak global tedarik zincirinin aksamaması adına operasyonlarına 7/24 devam ediyor. Turkish Cargo, ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi ekipmanları öncelikle farklı kıtalardan Türkiye'ye, Türkiye'den de Şikago, Taipei, Atlanta, Sao Paulo, Seul, New York ve Kiev başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor. Başarılı marka, Nisan ayında 4 bin ton ilaç taşıması ve 500 ton medikal ekipman taşıması gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük 6'ncı hava kargo taşıma kapasitesine sahip olan Turkish Cargo, 25 adet yüksek kapasiteli kargo uçağını kullanarak, direkt kargo destinasyonu olan 90 noktaya ve ana markası Türk Hava Yolları'nın filosunda bulunan 19 adet geniş gövdeli yolcu uçağıyla Londra, Moskova, Kahire, Şanghay, Bangkok, Doha, Dubai ve Kazablanka olmak üzere 38 destinasyona hava kargo operasyonu düzenliyor. Bu kritik süreçte tedarik zincirinin aksamaması adına uluslararası köprü vazifesi görmeye devam eden milli hava kargo markası, Nisan ayında kargo ve yolcu uçaklarıyla 900'den fazla sefer düzenledi. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 12:39 Kaynak: İHA


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