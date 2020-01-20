Dünyada en zengin 10 kişi kim, ne kadar zengin? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünyada en zengin 10 kişi kim, ne kadar zengin? - Son Dakika Dünya

Dünyada en zengin 10 kişi kim, ne kadar zengin?

6 saat önce

Dünyanın en zengin on kişisi servetini son on yılda yaklaşık 3 katına çıkardı. Aynı dönemde dünyadaki toplam servet ise sadece yüzde 80 arttı

Dünyada en zengin 10 kişi kim, ne kadar zengin?, System.String[]

Her yıl ocak ayında İsviçre'nin Davos kasabasında dünyanın en etkili isimlerini bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu bir kere daha zenginler ne kadar zengin sorusunu akıllara getirdi.


İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Oxfam, Davos zirvesi öncesi yayınladığı raporda dünyadaki 2 bin 153 milyarderin servetinin dünyanın en fakir 4,6 milyar insanın toplam servetine eşit olduğunu açıkladı.

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İsviçre, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:17 
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