Dünyada eşi olmayan 'Artemis' heykeli müzede bulundu - Son Dakika

Dünyada eşi olmayan 'Artemis' heykeli müzede bulundu

23.03.2021 17:04

Bolu'da yaklaşık 50 yıldır müzede sergilenen kadın başı heykelinin dünyada eşi ve benzeri bulunmayan Roma dönemine ait mitolojik tanrıça 'Artemis' olduğu ortaya çıktı.

Bolu'da yaklaşık 50 yıldır müzede sergilenen kadın başı heykelinin dünyada eşi ve benzeri bulunmayan Roma dönemine ait mitolojik tanrıça 'Artemis' olduğu ortaya çıktı. Çoğaltma ve ticarileştirme izni alınan heykel, Bolu'nun yeni simgesi haline gelecek.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, kentin turizmini ön plana çıkarmak amacıyla aralarında arkeologların da bulunduğu bir heyet oluşturarak Bolu Müze Müdürlüğü'nde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, 1970'li yıllarda Akpınar mahallesinde Kız Enstitüsü inşaatı sırasında bulunan ve yaklaşık 50 yıldır kent müzesinde sergilenen kadın başı heykelinin incelenmesi kararı alındı. Arkeolog Dr. Güzin Bilir ve Dr. Öğretim Üyesi Aysun Tuna'nın yaptıkları incelemede kadın başı heykelinin 2 bin yıl öncesinde Roma dönemine ait mitolojik tanrıçalardan 'Artemis' olduğu belirlendi. Malzemesi ve günümüze kadar boyasıyla birlikte korunması yönünden dünyada eşi ve benzeri bulunmayan Artemis heykelinin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

"BU ESER BOLU'NUN MARKASI OLACAK"

Dünyada tek olmanın bir çok ayrıcalığının olduğunu söyleyen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, "Özellikle ilimiz turizminin ön plana çıkarılması adına şehrin merkezinde bazı aktivitelere önem vermeye başladık. Odamız, yönetim kurulumuz ve ortaklaşa çalışmalarımızda Bolu'nun değerlerini ön plana çıkarma yılı ilan ettik. Pandemi süreci içerisinde bazı çalışmalar yaptık. Özellikle Bolu'ya ait, dünyada tek olmak, marka olmak ayrı bir şey. Bu değerleri koruma altına almak ve bilinirliğini artırmak için bir çalışma başlattık. Bu heykel başının ne olduğu konusunda çalışmalar gerçekleştirdik. Dünyada tek olmanın çok ayrıcalığı vardır. Özellikle ilimize gelen turistlerin ilgi duyabilmesi için bazı ürünleri, bazı değerleri bilmelerinde fayda olacağına inanıyorum. Onun için bu eserin Bolu'nun markası olabileceğini ve dünyada da tek olduğu bilgisine ulaştık. Bizim için önemli olan dünyada tek olan bir şeyin ilgi çekebilmesi, turistlerin de buraya gelip bu eseri izleyebilmesi. Turizm bakanlığında bunun çoğaltılması ve markalaştırılması, ticarete dönüştürülmesiyle ilgili odamız iznini aldı" dedi.

"BOLU, ROMA EYALET SİSTEMİNDE ÖNEMLİ BİR YER"

Artemis heykelinin Roma'nın eyaletlerinde önemli yerlere dikildiğini ve Bolu'nun da o dönemde önemli bir yer olduğunu söyleyen Düzce Konuralp Antik Tiyatro Kazı Heyeti ekip üyesi Arkeolog Dr. Güzin Bilir, "Karşınızdaki boyalı kadın başı vahşi doğanın, bereketin, avcılığın, okçuluğun simgeleştirilmiş hali olan Artemis'tir. Kaliteli işçiliği ile dikkat çeken eser muhtemelen ithal olarak gelmiş, atölyesi Güney İtalya Campania bölgesi kökenli olabilir. Böyle eserler özellikle ilk Roma imparatoru Agustus döneminde propaganda amaçlı üretilmiş olup, Roma eyaletlerinde önemli yerlere dikilmiştir. Bolu'da, Roma eyalet sisteminde çok önemli bir yere sahip olduğu bu tarz bir heykeli barındırmasından anlayabiliyoruz. M.Ö. 27-M.S. 14 yıllarına tarihleyebileceğimiz bu eser Bolu'nun Akpınar mahallesinde Kız Enstitüsü inşaatı sırasında bulunmuştur. Çok iyi korunmuş olmasından dolayı kendi döneminde de yine kent merkezi içerisinde önemli bir kamu binası içinde bulunuyor olmalıdır. Neredeyse 2 bin yıllık tarihi eser kaliteli bir malzemeden yapılmış ithal bir eser olan Artemis başı Bolu'nun doğal güzelliklerini, bereketini, zengin hayvan faunasının kişileşmiş bir simgesidir" şeklinde konuştu.

(Faruk Çidem/İHA)

Dünyada eşi olmayan 'Artemis' heykeli müzede bulundu
Dünyada eşi olmayan 'Artemis' heykeli müzede bulundu
Dünyada eşi olmayan 'Artemis' heykeli müzede bulundu
Dünyada eşi olmayan 'Artemis' heykeli müzede bulundu

Köroğlu, Heykel, Roma, Bolu, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Dünyada eşi olmayan 'Artemis' heykeli müzede bulundu - Son Dakika


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