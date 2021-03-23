"Dünyada evlatlarını geri istemek kadar masum başka bir duygu olabilir mi?" - Son Dakika

"Dünyada evlatlarını geri istemek kadar masum başka bir duygu olabilir mi?"

23.03.2021 13:18

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetindeki aileleri ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "568 gündür burada haklı davalarında tek istedikleri bir şey var. Siz de dinlediniz ve biz de dinledik.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetindeki aileleri ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "568 gündür burada haklı davalarında tek istedikleri bir şey var. Siz de dinlediniz ve biz de dinledik. Evlatlarını istiyorlar, dünyada en masum evlatlarını istemek gibi başka nasıl bir duygu olabilir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve beraberindeki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 568 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babaları ziyaret etti. Ziyarette ailelerle tek tek görüşen İnce, 13 yaşındaki çocukların dağa kaçırılmasının hiçbir gerekçesi olmadığını belirterek ailelere destekçileri olduklarını aktardı. Ailelerde İnce ve beraberindekilere eylemlerinde kararlı olduklarını ve çocuklarını almadan HDP il binası önünde ayrılmayacaklarını söyledi.

"Biz 568 gündür buradayız, bizi neden duymuyorlar"

İnce ile görüşme sırasından evladı PKK tarafından kaçırılan baba Süleyman Aydın, "HDP'li Gergerlioğlu, mecliste 2 gün kaldı ortalığı ayağı kaldırdılar. Biz 568 gündür buradayız, bizi neden duymuyorlar" diyerek HDP'ye ateş püskürdü.

"CHP'li Özgür Özel, boy gösterisi yaptı, samimi bulmuyoruz"

Evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer ise, "Biz hakkımızı isterken defalarca hakaretlere maruz kalıyoruz. HDP nevruzu PKK'yı övmek ile kutluyor ve orada bizlere hakaret etti. 'Anneler satılmış, anneler darbedir ve anneler kayyumun darbesidir' dediler. Ben buradan onları şiddetle kınıyorum. 550 günden sonra sözde CHP heyetinden geldiler. Sözde heyette bulunan Özgür Özel, boy gösterisi yaptı. Bir iki twit paylaşmak için bende bir twit atarak ona madem gelişini samimi bulmamızı istiyorsan orada HDP'yi kına ve PKK'yı kına bizlerde gelip sizi samimi bulalım. Bunu yapamadı ve sizlerin huzurunda bir kez daha kendisine sesleniyorum. Ben onları şiddetle kınıyorum gelişleri de hiç samimi değil ve sadece boy gösterisine gelmişlerdi. Annelerin acılarına ortak için değil" dedi.

"Aileler 568 gündür burada bir haklı davalarında tek istedikleri bir şey var, evlatları"

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, ziyaret ardından yaptığı açıklamada, dünyanın en cesur ve yürekli anneleriyle beraber olduklarını belirterek, "Tam 568 gündür burada duygularını, yaşadıklarını ve vicdanlarını haykırıyorlar. 568 gündür burada bir haklı davalarında tek istedikleri bir şey var. Siz de dinlediniz ve biz de dinledik. Evlatlarını istiyorlar, dünyada en masum evlatlarını istemek gibi başka nasıl bir duygu olabilir. Evlatlarını kim nerede? Nasıl? Kaçırıldıklarını iyi biliyorlar. Terör örgütüne diyorlar ki burada evlatları kaçırıldı. HDP buradan terör örgütüne çocuklarını kaçırıp 13-14-15 yaşında çocukken terör örgütüne teslim ettiler diyorlar. Başka bir haklı istekleri yok. Tüm istekleri bu dünyanın en masum ve haklı isteği. Ama 568 gündür bunu duymak ve görmek istemeyen onların yanında olmak istemeyenler var. Terör örgütü destekçileri hem siyaseten hem de finans kaynağı olarak destekleyenler bu sesleri duymak istemiyorlar. Az önce diyorlar ki HDP'li Gergerlioğlu, mecliste 2 gün kaldı ortalığı ayağı kaldırdılar. Biz 568 gündür buradayız, bizi neden duymuyorlar. Bu haklı serzeniş karşısında diyecek bir kelime bulamıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını getirdim onlara. Her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Onların bu haklı davasını her zaman devlet olarak destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. İnşallah Allah'ın yardımıyla bizlerin gayreti onların dualarıyla da güzel günlere evlatlarına kavuşarak hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İnce ve beraberindekiler ailelerin alkışları eşliğinde bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Dünyada evlatlarını geri istemek kadar masum başka bir duygu olabilir mi?
Dünyada evlatlarını geri istemek kadar masum başka bir duygu olabilir mi?
Dünyada evlatlarını geri istemek kadar masum başka bir duygu olabilir mi?
Dünyada evlatlarını geri istemek kadar masum başka bir duygu olabilir mi?
Dünyada evlatlarını geri istemek kadar masum başka bir duygu olabilir mi?
Dünyada evlatlarını geri istemek kadar masum başka bir duygu olabilir mi?

Halkların Demokratik Partisi, Münir Karaloğlu, Masum, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Dünyada evlatlarını geri istemek kadar masum başka bir duygu olabilir mi?' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı HDP'li Gergerlioğlu milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için AYM'ye başvurdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir "Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek         
13:40
Fenerbahçe'de teknik direktör krizi çözülüyor! Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo geliyor Fenerbahçe'de teknik direktör krizi çözülüyor! Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo geliyor         
13:16
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Son Dakika! NATO zirvesinde ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına Son Dakika! NATO zirvesinde ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına         
12:29
Tuzla'da lüks sitedeki vatandaşlar, kendilerine rahat vermeyen site yönetiminden şikayetçi oldu Tuzla'da lüks sitedeki vatandaşlar, kendilerine rahat vermeyen site yönetiminden şikayetçi oldu         
12:17
Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler         
12:13
Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti         
11:29
Komşuların kavgası karakolda bitti! Yüzüne kalem saplanan kadın kanlar içerisinde kaldı Komşuların kavgası karakolda bitti! Yüzüne kalem saplanan kadın kanlar içerisinde kaldı         
11:13
Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor         
11:03
İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor         
10:59
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir         
10:46
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı         
09:41
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı         
07:56
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 14:00:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Dünyada evlatlarını geri istemek kadar masum başka bir duygu olabilir mi?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei