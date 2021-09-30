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Dünyada genetiği bozulmamış tek saf alageyik ırkı Türkiye'de - Son Dakika

Dünyada genetiği bozulmamış tek saf alageyik ırkı Türkiye'de

30.09.2021 19:52
Dünyada genetiği bozulmamış tek saf alageyik ırkı Türkiye'de, System.String[]

Antalya'nın Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme sahasında bulunan alageyiklerde ekim ayının yaklaşmasıyla hareketlilik başladı.

Antalya'nın Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme sahasında bulunan alageyiklerde ekim ayının yaklaşmasıyla hareketlilik başladı. Dünyada genetiği bozulmamış olarak tek saf ırkın Türkiye'de bulunduğu alageyikler, doğal alanlarda korumaya alınarak çoğalmaları sağlanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme sahasında, ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte çiftleşme dönemi başladı. Genellikle sürü halinde yaşayan alageyiklerde çiftleşme dönemi sonbahar mevsiminde eylül ayı sonu ile ekim aylarında gerçekleşiyor.

DÜNYADA GENETİĞİ BOZULMAMIŞ TEK SAF IRK TÜRKİYE'DE

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, dünyadaki genetiği bozulmamış olarak tek saf ırkın Türkiye'de bulunduğu alageyikler, Düzlerçamında bulunan Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonunda doğal alanda üretiliyor ve ülkedeki diğer yaşam alanlarına yerleştiriliyor.

2011 yılından bu yana istasyondan Aydın Dilek Yarımadası Milli Parkına 22, Muğla Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına 28 ve son olarak Manavgat Beydiğin-Kapan Bölgesine 2020 yılı yerleştirme programı kapsamında Nisan-Mayıs aylarında 14 erkek, Kasım ayında ise 11 dişi olmak üzere toplam 25 alageyik taşındı.

-İHA-

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyada genetiği bozulmamış tek saf alageyik ırkı Türkiye'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyada genetiği bozulmamış tek saf alageyik ırkı Türkiye'de - Son Dakika
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