Dünyada Görme Bozuklukları Artıyor!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi Asya Babaoğlu ve Araş.Gör.Dr. Özhan Akyol, göz sağlığının öneminin yanında görme engelli bireylerin yaşadığı sorunlara yönelik çözüm yollarının ele alındığı"Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası" nedeniyle bir açıklama yaptı.

"BİLGİSAYAR, CEP TELEFONU, TELEVİZYON BAŞINDA GEÇEN SÜRE ARTTIKÇA…"

Düzenli göz kontrollerinin birçok göz hastalığının henüz belirtileri başlamadan önlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacağını belirten Dr.Öğr. Üyesi Babaoğlu, "Yapılan bilimsel çalışmalar, özellikle bilgisayar, cep telefonu, televizyon başında geçirilen sürenin artması, sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite nedeniyle önümüzdeki yıllarda özellikle miyopi olarak adlandırılan ve uzağı iyi görememeye neden olan görme kusurunda artış beklendiğini, önlem alınmadığı taktirde toplumun yarısının bundan etkilenebileceğini ifade ediyor." dedi.

"EN ÇOK UZAĞI GÖREMİYORUZ."

Dünyada en çok görme bozukluklarına yol açan nedenlerin başında yakını ya da uzağı görememenin yer aldığını belirten Dr.Öğr. Üyesi Babaoğlu, "Bunu katarakt, yaşa bağlı gözün arka kısmındaki sinirlerdeki hasara bağlı görmede azalma, göz tansiyonu, şeker hastalığına bağlı göz sinirlerinde oluşan hasarlar takip etmektedir. 816 milyon kişinin yakın görme kusuru vardır. Sürekli çok yakın ekranlara bakmak miyopinin daha yaygın olmasına sebep oluyor. Dünya genelinde ortalama %25-30 arası kişide bulunan bu problem yüzünden önümüzdeki 5 sene içerisinde 7 milyarlık dünya nüfusunun en az 2 milyarının miyopi olacağı öngörülmektedir." diye konuştu.

SİGARA İÇENLER DİKKAT!

"Obeziteyle birliktelik gösteren şeker hastalığı, tansiyon hastalığı gibi kontrol altına alınmamış kronik hastalıklar yıllar içinde göz hastalıklarına yol açabilir." diyen Dr.Öğr.Üyesi Babaoğlu, "Ayrıca sigara içenlerde katarakt ve gözlerde sinir hasarı riski daha fazladır. Bu nedenle genel olarak sağlığıma dikkat etmek, göz sağlığını da koruyacaktır. Riskli işlerde çalışanların koruyucu gözlük/ maske kullanması ve özellikle bilgisayar vb. başında çok vakit geçirenlerin en fazla 20 dakika aralıklarla gözlerini dinlendirmeleri de önemlidir." dedi.

"ŞİKAYETİNİZ OLMADAN DOKTORA GİDİN."

Düzenli göz kontrollerinin birçok göz hastalığa erken müdahale olanağı sağladığına işaret eden Dr.Öğr. Üyesi Babaoğlu," İlk göz muayenesi doğumdan hemen sonra yapılır. Daha sonra 6 aylıkken, 3 yaşındayken, okula başlamadan önce ve okul süresince her yıl göz muayenesi tekrarlanmalıdır. Çocuklarda herhangi bir göz kayması, görme bozukluğu şüphesi (baş ağrısı, geç okuma-yazma öğrenmesi televizyona ve kitaplara çok yakından bakma gibi)varsa en kısa sürede göz doktoruna başvurulmalıdır. Yetişkinlerin ise hiç şikayetleri olmasa bile 1 ile 3 yıl aralıklarla göz muayenesi yaptırmalarında fayda vardır." diye konuştu.

"GÖRME ENGELLİLER İÇİN YAPILANLARA ZARAR VERMEYİN."

Dünyada 36 milyon kişide tam görme kaybı olduğunu vurgulayan Araş.Gör.Dr. Özhan Akyol da görme engellilerin topluma katılımları ulaşım, fiziksel çevre ve konut sorunları gibi temel nedenlerle daha güçleştiğini aktardı. Araş.Gör.Dr. Özhan Akyol, "2005 yılında kabul olan 5378 sayılı kanunile birlikte engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanması amaçlanmış ve bununla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu sayede toplumsal alanın birçok noktasında (kamu binaları, sokaklar vs.) engelliler için düzenlemeler yapılmıştır. Toplum olarak bu düzenlemelere zarar vermemek tüm vatandaşların görevidir." şeklinde konuştu.

"SOKAK TEZGAHINDAN, MARKETTEN GÖZLÜK ALINMAZ."

Gözlük, lens ve benzeri cihazların mutlaka göz doktorunun reçetelediği şekilde kullanılmasının ve optik mağazalardan alınmasının gerektiğini kaydeden

Araş.Gör.Dr. Özhan Akyol, "Sokak tezgahlarında veya kontrolsüz satılan gözlükler, sorununuzun ilerlemesine neden olabilir. "uyarısında bulundu.