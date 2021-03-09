Dünyada her 3 kadından 1'i şiddete maruz kalıyor - Son Dakika

Dünyada her 3 kadından 1'i şiddete maruz kalıyor

09.03.2021 21:35

Dünya Sağlık Örgütü tarafında yayınlanan rapora göre, dünya genelinde her 3 kadından 1'i yani yaklaşık 736 milyon kadın fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalıyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafında yayınlanan rapora göre, dünya genelinde her 3 kadından 1'i yani yaklaşık 736 milyon kadın fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) adına yürütülen çalışmanın raporu, 2000'den 2018'e kadar olan verilere dayanarak kadına yönelik şiddetin yaygınlığına ilişkin şimdiye kadarki en büyük araştırmanın verilerini sunuyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, raporun 158 ülkeden 15 yaş ve üstü kadın ve kız çocuklarının verilerini içerdiğini belirtti. Rapora göre, dünya genelinde her 3 kadından 1'i yani yaklaşık 736 milyon kadın, yakın bir partneri tarafından fiziksel veya cinsel şiddete ya da partneri olmayan biri tarafından cinsel şiddete maruz kalıyor.

COVİD-19 KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ARTTIRDI

Covid-19 salgınının kadınlara yönelik şiddeti daha da arttığı konusunda uyaran Ghebreyesus, "Kadınlara yönelik şiddet her ülkede ve kültürde endemiktir, milyonlarca kadına ve ailelerine zarar verir ve Covid-19 salgınıyla daha da kötüleşmiştir" dedi.

Yakın partner şiddetinden 641 milyon kadın mağdur olduğu belirtilen raporda, yakın partner şiddetinin dünya çapında kadınlara karşı en yaygın şiddet biçiminin olduğu aktarıldı.

Raporda, Okyanusya, Güney Asya ve Sahra Altı Afrika bölgelerinin yüzde 33 ila yüzde 51 arasında değişen, 15-49 yaş arası kadınlar arasında yakın partner şiddetinin en yaygın olduğu bölgeler olarak öne çıkıyor. Rapora göre, bu tür şiddetin en düşük olduğu bölgeler arasında ise yüzde 16 ila yüzde 23 şiddet oranına sahip Avrupa, yüzde 18 ile Orta Asya, yüzde 20 ile Doğu Asya bulunuyor.

Ghebreyesus, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için "Sistemik ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin ele alınmasını, eğitime ve güvenli çalışmaya erişimin sağlanmasını ve ayrımcı cinsiyet normlarının ve kurumlarının değiştirilmesini gerektirir" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, ülkelerden kadına yönelik şiddetle her türlü şekilde mücadele etmek için yasalarını düzenlemelerini, eğitim vermelerini ve veri toplayıp rapor yayınlamalarını istedi.

(Melike Yazır/İHA)

Dünyada her 3 kadından 1'i şiddete maruz kalıyor
Dünyada her 3 kadından 1'i şiddete maruz kalıyor
Dünyada her 3 kadından 1'i şiddete maruz kalıyor
Dünyada her 3 kadından 1'i şiddete maruz kalıyor

Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyada her 3 kadından 1'i şiddete maruz kalıyor - Son Dakika


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