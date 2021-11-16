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Dünyada her 6 saniyede bir kişi bu sebepten dolayı hayatını kaybediyor - Son Dakika

Dünyada her 6 saniyede bir kişi bu sebepten dolayı hayatını kaybediyor

16.11.2021 10:27
Dünyada her 6 saniyede bir kişi bu sebepten dolayı hayatını kaybediyor

Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında istatistiksel veriler paylaşan göğüs hastalıkları uzmanı, dünya genelinde tütün kullanımına bağlı olarak her 6 saniyede 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve tütün ürünleri kullanan kişilerde akciğer kanseri olma riskinin 22 kat daha fazla olduğunu belirtti.

Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında istatistiksel veriler paylaşan göğüs hastalıkları uzmanı, dünya genelinde tütün kullanımına bağlı olarak her 6 saniyede 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve tütün ürünleri kullanan kişilerde akciğer kanseri olma riskinin 22 kat daha fazla olduğunu belirtti.

Özel Adatıp İstanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Leyla Yılmaz Aydın, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla sigaranın zararlarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dünya genelinde İçerisinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunan tütün ve tütün ürünlerini kullanan her 6 saniyede 1 kişi hayatını kaybettiğini dile getiren Aydın, tütün ürünleri kullanan kişilerde akciğer kanseri olma riskinin 22 kat daha fazla olduğunu belirtti.

Sigara kullanımı, ölümcül sonuçlara ulaşan hastalıklara sebep olmaktadır

Sigaranın sadece kansere sebep olmadığını dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Leyla Yılmaz Aydın, "Sigara kullanımı, kanserler başta olmak üzere akciğer hastalıkları, tümör, kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı, mide rahatsızlıkları, diyabet, üreme ve hormonal sistem bozukluğu gibi yaşam kalitesini önemli oranda düşüren hatta ölümcül sonuçlara ulaşan hastalıklara sebep olmaktadır. Öyle ki ülkemizde her yıl 100 binin üzerinde kişi tütün ve tütün ürünleri kullanımı dolayısıyla erken yaşta hayata veda etmektedir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki; tütün kullanımı bu şekilde devam ettiği takdirde 2030 yılına gelindiğinde dünyada tütün kullanımı nedeniyle ölen kişi sayısı yılda 8 milyonu geçecektir" dedi.

AKCİĞERİN OKSİJEN KAPASİTESİ DÜŞMEKTEDİR

Sigara içen kişilerin sadece kendilerine zarar vermediklerini söyleyen Aydın, "Tütün ve tütün ürünleri kullanan kişilerde; akciğer kanseri olma riski 22 kat, bronşit riski 10 kat, kalp hastası olma riski 3 kat, rahim ağzı kanseri riski 16 kat, prostat kanseri riski ise 2 kat fazla olmaktadır. Bununla birlikte sigara içen kişiler yalnızca kendi hayatlarını tehlikeye atmakla kalmaz, sevdiklerini de kendileriyle birlikte hastalıklara sürüklerler. Sadece 30 dakika boyunca sigara dumanına maruz kalan kişilerde kalbe giden kan oranı ciddi şekilde azalmakta, akciğerin oksijen kapasitesi düşmektedir. "Ben balkonda sigara içiyorum, kimseye zararım dokunmuyor" düşüncesi de sevdiklerinizi korumaya yetmemektedir. Saç ve giysilere sinen sigara dumanı aynı ev içerisinde yaşadığınız ya da aynı iş ortamını paylaştığınız sevdiklerinizi de pasif içici yapmaktadır" diye konuştu.

SİGARAYI BIRAKTIKTAN 20 DAKİKA SONRA KALP ATIŞ HIZI DÜŞER

Sigarayı bırakan bir kişinin vücudunda görülen olumlu değişimleri aktaran Aydın, "Sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzda görülen olumlu değişimler şöyle; sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra kalp atış hızı düşer, 12 saat sonra kandaki CO seviyesi normale döner, 2 hafta - 3 ay sonra akciğer fonksiyonları düzelir, 1 - 9 ay sonra öksürme ve nefes darlığı azalır, 1 yıl sonra koroner kalp riski, sigara içen birinin yarısı kadar olur, 10 yıl sonra akciğer kanseri riski, sigara içen birinin yarısı kadar olur, 15 yıl sonra koroner kalp hastalığı riski, sigara içmeyen biri ile aynı olur" şeklinde konuştu.

-İHA-

Dünyada her 6 saniyede bir kişi bu sebepten dolayı hayatını kaybediyor
Dünyada her 6 saniyede bir kişi bu sebepten dolayı hayatını kaybediyor

Akciğer Kanseri, Sigara, Tütün, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyada her 6 saniyede bir kişi bu sebepten dolayı hayatını kaybediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyada her 6 saniyede bir kişi bu sebepten dolayı hayatını kaybediyor - Son Dakika
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