Son Dakika Haberleri: Dünyada her gün havalanan 300 UPS uçağı ticareti kolaylaştırıyor

Dünyada her gün havalanan 300 UPS uçağı ticareti kolaylaştırıyor

1 saat önce

UPS'in kuruluşundan 50 yıl sonra Avrupa pazarına girdiğini belirten UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, "Dünya genelinde her gün çıkardığımız 300 uçakla satıcıları alıcılarla buluşturmaya, dünya ticaretini kolaylaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Dünyada her gün havalanan 300 UPS uçağı ticareti kolaylaştırıyor , System.String[]
UPS'in kuruluşundan 50 yıl sonra Avrupa pazarına girdiğini belirten UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, "Dünya genelinde her gün çıkardığımız 300 uçakla satıcıları alıcılarla buluşturmaya, dünya ticaretini kolaylaştırmaya çalışıyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:57 

Burak Kılıç, Türkiye, Avrupa, Ekonomi
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