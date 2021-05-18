Dünyada her yıl 381 milyon ton plastik atık oluşuyor - Son Dakika

Dünyada her yıl 381 milyon ton plastik atık oluşuyor

18.05.2021 14:14
Dünyada her yıl 381 milyon ton plastik atık oluşuyor, System.String[]

Pandemiyle plastik kullanımı hızla artarken, tüm canlıların hayatı olumsuz etkileniyor.

Pandemiyle plastik kullanımı hızla artarken, tüm canlıların hayatı olumsuz etkileniyor. Greenpeace'in yayınladığı rapora göre Türkiye, Avrupa'nın en büyük plastik atık çöplüğü haline geldi ve plastik atıkların doğada yarattığı tahribat tartışma konusu oldu. Online PR Servisi B2Press, derlediği verilerle plastik kullanımının bilançosunu ortaya koydu. Yılda 381 milyon ton plastik atık oluşurken, yalnızca yüzde 9'u geri dönüştürülüyor ve her gün yaklaşık 8 milyon plastik atık okyanuslara dökülüyor.

Online PR Servisi B2Press'in derlediği verilere göre, dünya genelinde bir yılda oluşan 381 milyon ton plastik atığın yüzde 50'si sadece bir kez kullanılırken, önümüzdeki 20 yıl içinde 1,3 milyar tondan fazla atığın okyanuslara dökülmesi, ardından da karaya vurması bekleniyor. Greenpeace'in son yayınladığı raporda da belirtildiği gibi, Türkiye bazı ülkelerin plastik atık ihracatını yasaklamasının üstüne, Avrupa'da oluşan atıkların yeni ev sahibi olarak öne çıkıyor. Eurostat verilerine göre 2020'de Türkiye'ye 659 bin 960 ton plastik atık gelirken, son bir yılda bu sayının yüzde 13 arttığı görülüyor. Plastik atık ithalatında 13,7 milyon ton ile Türkiye zirvede yer alırken, ikinci sırada 2,9 milyon tonla Hindistan geliyor.

GÜNDE 8 MİLYON PLASTİK ATIK OKYANUSLARA GİDİYOR

Dünyadaki suyun yüzde 97'sine karşılık gelen ve milyonlarca canlı türünün yaşam alanı olan okyanuslar hızla kirleniyor. Derlenen verilere göre her gün 8 milyon plastik parçanın, yılda ise yaklaşık 12,7 milyon ton plastik atığın okyanuslara dökülmesiyle, deniz yaşamı ve ekosisteme verilen zarar telafi edilemez hale geliyor. Plastik atıkların yüzde 79'u çöp sahalarına veya okyanuslara gönderilirken, yalnızca yüzde 9'u geri dönüştürülüyor, kalanı yakılarak imha ediliyor. Geri dönüştürülemeyen atıklar ise doğaya ve tüm canlılara zarar veriyor. Avlanan her 3 balıktan birinde plastiğe rastlanırken; incelenen deniz kaplumbağalarının yüzde 100'ünün, balinaların yüzde 59'unun, fokların yüzde 36'sının ve deniz kuşlarının yüzde 40'ının plastik atıklardan etkilendiği görülüyor. Her yıl 1 milyondan fazla deniz kuşu ve 100 bin deniz memelisi okyanusa atılan plastik atıklar sebebiyle yaşamını yitiriyor.

DÜNYA'YI EN ÇOK KİRLETEN ÜLKE ÇİN

Online PR servisinin incelediği verilere göre dünyayı en çok kirleten ülkeler de belirlendi. Plastik atık ithalatının 2004'ten bu yana 196 kat arttığı görülürken, dünya çapında en çok plastik malzeme üreten Çin, küresel üretimin dörtte birinden fazlasını temsil ediyor. Çin'i Endonezya, Filipinler, Vietnam, Sri Lanka ve Mısır takip ederken, listenin başındaki bu 5 ülkenin tüm okyanuslardaki plastik kirliliğinin yüzde 60'ından sorumlu olduğu dikkat çekiyor.


Dünyada her yıl 381 milyon ton plastik atık oluşuyor

Greenpeace, Türkiye, Plastik, PR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünyada her yıl 381 milyon ton plastik atık oluşuyor - Son Dakika


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