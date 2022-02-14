Dünyada her yıl 400 bin çocuk ve genç kanser tanısı alıyor - Son Dakika

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, dünya genelinde her yıl 0-19 yaş arasında 400 bin çocuk ve gencin kanser tanısı aldığını bildirdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Başkanı ve eski Dünya Kanser Kontrol Örgütü Başkanı da olan Prof. Dr. Kutluk, 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Her yıl 15 Şubat'ta çocukluk çağı kanseriyle mücadelede toplum katılımı ve desteğinin öneminin vurgulandığını ifade eden Kutluk, "Dünya genelinde her yıl 0-19 yaş arasında 400 bin çocuk ve genç kanser tanısı almaktadır. Çocuk kanserleri artık önemli derecede tedavi edilebilir bir hastalık haline gelmiştir. Öte yandan tedavinin olmazsa olmazı, doğru zamanda, doğru tedavinin uygulanmasıdır. Erken tanı ise başarı şansını daha da arttırmaktadır." bilgisini paylaştı.

Gelişmiş ülkelerde çocukluk kanserinde yaşam şansının yüzde 80'leri aştığını fakat gelir düzeyi düşük bazı ülkelerde bu oranın yüzde 20'lere kadar inebildiğini belirten Kutluk, "Son 20 yılda alınan önemli mesafe ve bugün gelinen noktada tedavi başarısının yüzde 80'leri aşması, gelecekte daha iyi yerlere varacağımızın en önemli kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayat Ağacı" temasıyla üç yıl sürecek kampanya başlatıldı

Prof. Dr. Tezer Kutluk, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü'nün 20. yılında, Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Örgütü (CCI) ve Uluslararası Pediatrik Onkoloji Derneği (SIOP), 'Hayat Ağacı' fikri ile üç yıllık ortak bir kampanyayı başlattı. Kampanya, kanserli çocukların hayatta kalma oranlarını ulusal, bölgesel ve uluslararası ölçekte temsil etmek için çocukların rengarenk boyanmış el izlerinin evrensel görüntüsünü kullanmak üzere tasarlandı."

Kampanyayla kanserli çocuklar, gençler ve aileleri ile sağlık çalışanlarının cesaretlerinin onurlandırılmasının amaçlandığı vurgulayan Kutluk, oluşturulacak temsili hayat ağacındaki el izlerinin kanserli çocukların hayatta kalmasını, ağacın köklerinin ise duyarlı hükümet politikaları, zamanında ve doğru teşhis, temel ilaçlara uygun fiyatlarla erişim ve kanser kayıtları gibi unsurları içereceğini belirtti.