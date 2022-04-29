Dünyada her yıl astıma bağlı 400 binden fazla ölüm yaşanıyor - Son Dakika
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Dünyada her yıl astıma bağlı 400 binden fazla ölüm yaşanıyor

29.04.2022 11:53
Dünyada her yıl astıma bağlı 400 binden fazla ölüm yaşanıyor

Türk Toraks Derneği, dünyada 339 milyon astım hastası bulunduğunu ve her yıl astıma bağlı 400 binden fazla ölüm yaşandığını bildirdi.

Türk Toraks Derneği, dünyada 339 milyon astım hastası bulunduğunu ve her yıl astıma bağlı 400 binden fazla ölüm yaşandığını bildirdi.

Dernek tarafından 3 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, astımın kronik bir akciğer hastalığı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünyada 339 milyon kişinin astımı olduğu tahmin edilmektedir ve dünyada her yıl 400 binden fazla astıma bağlı ölüm olduğu bilinmektedir." bilgisine yer verildi.

Solunum Hastalıklarına Karşı Küresel Birlik (GARD) Türkiye kapsamında, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türk Toraks Derneği ile Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği iş birliğinde her yıl Dünya Astım Günü'nde bir tema belirlenerek farkındalık toplantılarının düzenlendiği anımsatılan açıklamada, "Bu yıl 'Doğru teknikle inhaler cihaz kullanımı ve tedaviye uyum, astımda iyi kontrolü sağlar' temasıyla ilgili çeşitli branştan hekimlerimize ve hastalarımıza etkinlikler düzenlenecektir." bilgisi paylaşıldı.

"Nefes açıcı ilaçlar inhaler kortizon ile birlikte alınmalı"

Açıklamada, tekrarlayan ve ataklar halinde gelen nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı, hışıltı, ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösteren, kesin tedavisi bulunmayan astımın uygun ilaç tedavisi ve tetikleyen etkenlerden uzak durulmasıyla kontrol altına alınabildiği vurgulandı.

Astım tedavisinin ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla hazırlanan, her yıl yenilenen rehberdeki önerilere göre yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası ve ulusal astım rehberindeki en önemli yenilik, nefes açıcı (kurtarıcı) ilaçların astım tedavisinde artık tek başına kullanılması yerine mutlaka asıl tedavi edici ilaç olan inhaler kortizon ile birlikte alınması önerisidir. Tedaviyle astımlıların önemli bir kısmı iş ve okul dahil günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile ilgili herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler."

Açıklamada, ilaçların doktorun önerdiği şekilde kullanılması, sigarayı bırakmak, obez hastaların kilo vermesi, sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve solunan ortam havasını temiz tutmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığı belirtildi.

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Türk Toraks Derneği, Dünya Astım Günü, Mayıs, Astım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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