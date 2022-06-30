Dünyada hilal ve yıldızın gölgesinde kurban sevinci yaşanacak

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat'ın sorularını yanıtladı.

Bu yıl Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise 82 ülke 350 bölgede milletimizin emaneti kurbanları keserek 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Turan, " Vakfımız bu zamana kadar elhamdülillah 145 ülkede vekalet yoluyla kurban organizasyonu gerçekleştirdi. 2021 yılında Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 589.136 hisse kurban; yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 403 kesim noktasında, yurt dışında 77 ülkenin 339 bölgesinde bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde keserek 24 Milyon 449 bin 144 kişiye ulaştırdık. Bu yıl Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise 82 ülke 350 bölgede milletimizin emaneti kurbanları keserek 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyoruz." İfadelerini kullandı.

28 yıllık süreçte 3,5 milyona yakın hisse kurban kestiklerini belirten Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, sözlerini şöyle sürdürdü;"Her şeyden önce Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu konusunda çok önemli bir tecrübemiz var. 1993 yılından beri bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz ve 28 yıllık süreçte 3,5 milyona yakın hisse kurban kestik. Elhamdülillah milletimizin güvenine mazhar olmuş bir kurumuz. Bunu da personelimizin, saha ekiplerimizin, aynı zamanda şube başkanı olan müftülerimizin, din görevlilerimizin özverili çalışmasına borçluyuz. Bu çalışmayı gerçekten hakkıyla yerine getirdiğimize inanıyorum. Kurban alım sürecinden kesim sürecine kadar çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Dini vecibelere uygun bir şekilde kesime hazır hale getirdiğimiz kurbanlıkların kurban günü de yine aynı hassasiyetle kesimini gerçekleştirerek başta ülkemiz olmak üzere dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.Yurt içinde ve yurt dışında elhamdülillah çok geniş bir iletişim ağımız var. Bu da dünyanın çok farklı noktalarında bu organizasyonu rahatlıkla gerçekleştirebilmemize imkan tanıyor.Bağışçılarımıza hem bağış yaptıklarında hem de vekalet verdikleri kurbanlar kesildikten sonra hangi ülkede kesildiyse onunla alakalı SMS ile bilgilendiriyoruz.İnsanlarımızın Vakfımıza karşı herhangi bir güven sorunu olduğunu düşünmüyoruz. Bu yönüyle aklında soru işareti olan vatandaşımız da varsa il ve ilçe merkezlerine kurduğumuz kurban bağış stantlarımızdan, camilerdeki imamlarımızdan, müftülüklerimizden veya bizleri direk arayarak bilgi alabilirler. Bize ulaştıklarında akıllarında hiçbir soru işareti kalmayacağını temin edebiliriz. Yapılan küçücük iyilikler, bağışlar adını dahi duymadığımız, dilini bilmediğimiz bölgelerde hasretle yolumuzu gözleyen bir çift göze umut oluyor, samimiyet ve içtenlikle yapılan duaların kabul olduğuna şahitlik ediyoruz. Biz millet olarak tarihin her döneminde "Beklenen" olmuşuz ve bugün de Türkiye Diyanet Vakfı olarak milletimizin emanetlerini mazlum ve mağdurlara ulaştırarak ecdadımızın bize bırakmış olduğu mirası yaşatıyor, beklenen olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Evet biz işimizi layıkıyla yerine getirdiğimiz için insanlar bizlere vekaletlerini emanet edebilir ama bir de beklenen olduğumuz için bize kurbanlarını emanet etsinler istiyoruz. Beklenen olabilmenin gereklerini ancak milletimizin desteğiyle yerine getirebiliriz." diye konuştu

2022 yılının kurban fiyatlarına değinen Turan, Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 2250 TL, yurt dışı 1800 TL olarak belirledik.

Vatandaşlarımız, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra Android ve Apple store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikleri, Koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle emanet edebilirler. Bağış kanallarımızın yanı sıra yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilde birçok ilçede önemli noktalara kurban bağış stantları kurduk.1003 şubemiz aracılığıyla il ve ilçelerde merkezi noktalara kurulan ve vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği stantlarda hem bağış yapılabiliyor hem de kurban çalışmaları hakkında bilgi alınabiliyor." dedi.

Kaynak: Medya Ankara