Dünyada huzur kalmayınca, tatil için yeni alan uzay oldu! İşte 3 günlük fiyatı - Son Dakika

Dünyada huzur kalmayınca, tatil için yeni alan uzay oldu! İşte 3 günlük fiyatı
05.05.2021 17:51
Gelişen teknolojiyle birlikte uzayın derinlikleri keşfedilmek istenirken, bu maceraya ortak olmak isteyen sektörlerden biri de turizm oldu. Uzay otellerinin devreyi sokulması planlanırken, hayallerin gerçekleşmesi durumunda 3 günlük tatil kaçamağının fiyatı da belli oldu.
İnsanlığın bitmek bilmeyen keşfetme isteği uzaya kadar yükseldi. 1969 yılında Ay'da başlayan serüven bugün Mars semalarında helikopter uçurmaya kadar gidiyor.
Şimdi ise bambaşka bir uzay gündemi var: Uzay otelleri. İşte Uzay otelleri hakkında merak edilenler.
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