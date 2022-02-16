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Dünyada ilk kez bir kadının HIV virüsünden kurtulduğuna inanılıyor - Son Dakika

Dünyada ilk kez bir kadının HIV virüsünden kurtulduğuna inanılıyor

16.02.2022 20:52
Dünyada ilk kez bir kadının HIV virüsünden kurtulduğuna inanılıyor

Dünyada ilk kez bir kadının, aldığı tedavinin ardından AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünden kurtulduğuna inanılıyor.

Dünyada ilk kez bir kadının, aldığı tedavinin ardından AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünden kurtulduğuna inanılıyor.

BBC'de yer alan habere göre, ABD'li kadın hasta AIDS'e neden olan HIV virüsüne karşı doğal direnci olan birinden kök hücre nakli aldı.

Bu esnada lösemi tedavisi gören kadının 14 aydır HIV virüsünden arınmış durumda olduğu kaydedildi.

Hastanın, dünyada HIV virüsünden kurtulan üçüncü kişi ve ilk kadın olduğuna inanılıyor.

Ancak uzmanlar, göbek kordon kanını içeren nakil yönteminin, HIV taşıyan çoğu insan için uygun olamayacak kadar riskli olduğuna işaret ediyor.

Virüsten arınan hastanın vaka örneği Denver'da bir tıp konferansında sunuldu ve böylece bu yöntemin HIV için işlevsel bir tedavi olarak kullanıldığı ilk kez ortaya çıktı.

Hasta, kanser tedavisinin bir parçası olarak göbek bağı kanı nakli aldı ve o zamandan bu yana HIV tedavisi için gereken antiretroviral ilaçları kullanmaya ihtiyaç duymadı.

Vaka, kanser ve ciddi hastalıkları tedavi etmek için aynı tip kan nakli almış HIV taşıyan insanlar üzerine ABD'de yapılan geniş çaplı bir araştırmanın parçasıydı.

Bilim insanları, bu nakli alanların bağışıklık sisteminin HIV'e karşı direnç geliştirebileceğine inanıyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Kök Hücre, AIDS, HIV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyada ilk kez bir kadının HIV virüsünden kurtulduğuna inanılıyor - Son Dakika


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