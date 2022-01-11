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Dünyada ilk kez domuzdan insana kalp nakli yapıldı - Son Dakika

Dünyada ilk kez domuzdan insana kalp nakli yapıldı

11.01.2022 23:22
Dünyada ilk kez domuzdan insana kalp nakli yapıldı

Dünyada ilk kez ABD'li bir kalp hastasına, genetiği değiştirilmiş domuzdan kalp nakli yapıldı.

Dünyada ilk kez ABD'li bir kalp hastasına, genetiği değiştirilmiş domuzdan kalp nakli yapıldı.

Dünya da ilk kez genetiği değiştirilmiş bir domuzdan bir insana kalp nakli gerçekleştirildi. ABD'nin Maryland eyaletinde uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle kalp nakli bekleyen 57 yaşındakiDavid Bennet'e domuzdan kalp nakli yapıldı. Bennet'in 7 saat süren ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu belirten uzmanlar, domuz kalbinin aslında insan için uygun görülmediğini ancak hastanın zaten ölümcül olan hastalığı için son çare olarak düşünüldüğünü açıkladı.

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi doktoru Bartley Griffith, gerçekleştirilen kalp nakli ameliyatının dünyayı organ nakli krizini çözmeye bir adım daha yaklaştıracağını söyledi. Daha önce domuz kalp kapakçıklarının alınarak insanlara nakil yapıldığını ancak ilk kez domuz kalbi nakli gerçekleştirildiğini belirten Bartley Griffith, Bennet'ın iyileşme sürecini dikkatli bir şekilde takip ettiklerini ve bu ameliyatı daha önce bir insanda denememelerine rağmen hasta için bir umut olacağını düşündüklerini söyledi.

Ameliyattan önce 6 ay yatağa bağımlı olarak yaşayan Bennet, ameliyattan sonra "İyileşmeyi ve yataktan çıkmayı çok istiyorum" dedi.

Geçtiğimiz Ekim ayında da New York'ta bir domuzun böbreği alınarak bir kişiye başarıyla nakledilmiş ancak nakil gerçekleştirilen kişi hayatını kaybetmişti.

Çok sayıda organ nakli bekleyen hastanın bulunduğu ABD'de her gün 17 kişinin nakil beklerken hayatını kaybettiği, 100 binden fazla kişinin ise organ nakli listesinde olduğu bildirildi.

(İHA)

Dünyada ilk kez domuzdan insana kalp nakli yapıldı

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Maryland, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyada ilk kez domuzdan insana kalp nakli yapıldı - Son Dakika


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