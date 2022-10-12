Dünyada ilk kez kadavra donörden başarılı bağırsak nakli - Son Dakika
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Dünyada ilk kez kadavra donörden başarılı bağırsak nakli

12.10.2022 14:28

- Dünyada ilk kez kadavra donörden başarılı bağırsak nakli İspanya'da 13 aylık Emma bebek, kadavra donörden başarılı bir şekilde bağırsak nakli yapılan ilk kişi oldu.

- Dünyada ilk kez kadavra donörden başarılı bağırsak nakli

MADRİD - İspanya'da 13 aylık Emma bebek, kadavra donörden başarılı bir şekilde bağırsak nakli yapılan ilk kişi oldu.

Organ bağışının en çok yapıldığı ülkelerden İspanya'da kalp yetmezliğinden ölen bir donörden başarılı bir bağırsak nakline imza atıldı. Başkent Madrid'deki La Paz Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonda, çoklu organ yetmezliği bulunan ve henüz 1 aylıkken bağırsağı çok kısa olduğu için bağırsak yetmezliği teşhisi konulan 13 aylık Emma bebeğe kadavra donörden bağırsak nakli yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, Emma bebeğinin kadavra donörden başarılı bir şekilde bağırsak nakli yapılan ilk kişi olduğu belirtildi. Operasyonun, donörün ölümünden sonra nakledilecek organlardan kan akışını sürdürmeye yardımcı olan ve organları koruyan bir sistemle gerçekleştirildiği aktarıldı. Karaciğerin yanı sıra mide, dalak ve pankreas nakli de yapılan Emma bebeğin sağlık durumuna ilişkin, "Evde ailesiyle birlikte mükemmel durumda" bilgisi paylaşıldı.

"Tüm bunlar ailelerin cömertliği sayesinde mümkün oluyor"

La Paz Hastanesi Nakil Koordinatörü Belen Estebanz, "Tüm bunlar, hayatlarının en kötü anlarından birinde organ bağışına 'evet' diyen, başkaları yaşadıklarını yaşamasın diyen ailelerin cömertliği sayesinde mümkün oluyor" ifadelerini kullandı.

Emma'nın babası Danie ise, "Bağış yapan ailelere ve herkese, üçümüze hayat verdikleri için teşekkür etmek istiyoruz" dedi.

Emma'nı şimdi 17 aylık olduğunu söyleyen annesi, "İyi haber şu ki hayat devam ediyor, Emma çok cesur ve yaşamaya devam etmek istediğini her gün kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyada ilk kez kadavra donörden başarılı bağırsak nakli - Son Dakika

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