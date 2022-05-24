Dünyada ilk: Snapdragon 7 Gen 1 kullanan Oppo Reno 8 Pro tanıtıldı! - Son Dakika
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Dünyada ilk: Snapdragon 7 Gen 1 kullanan Oppo Reno 8 Pro tanıtıldı!

24.05.2022 10:36
Dünyada ilk: Snapdragon 7 Gen 1 kullanan Oppo Reno 8 Pro tanıtıldı!

Oppo bugün düzenlediği etkinlikte yeni Reno 8 serisini tanıttı. Bununla birlikte cihazın özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Oppo tarafından bugün düzenlenen etkinlikte yeni akıllı telefon modelleri Oppo Reno 8, Reno 8 Pro ve Reno 8 Pro Plus tanıtıldı. Bu sayede uzun zamandır karşımıza çıkan sızıntı haberlerinin büyük ölçüde doğru olduğunu gördük. İşte Reno 8 serisi özellikleri ve fiyatı…

Oppo Reno 8 serisi fiyatı ve özellikleri

Oppo'nun bugün düzenlediği etkinlikle birlikte akıllı telefon piyasasında rekabetin bir üst seviyeye geçtiğini rahatça söyleyebiliriz. OLED ekranın yanı sıra güçlü donanımlara sahip bu cihazlar fiyat tarafında da oldukça rekabetçi bir rota izliyor.

Dünyada ilk: Snapdragon 7 Gen 1 kullanan Oppo Reno 8 Pro tanıtıldı!

Reno 8 Pro Plus özellikleri ve fiyatı

İşlemci: Dimensity 8100 Max

Ekran: 6.67 inç, Full HD+, 120 Hz, OLED

Kamera: 50 Megapiksel +8 Megapiksel + 2 Megapiksel/ 32 Megapiksel özçekim

RAM: 8 GB/ 12 GB

Depolama: 256 GB

Batarya: 4500 mAh/ 80W hızlı şarj

Diğer: Stereo hoparlör,

Fiyat: 556 dolar

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Reno 8 Pro özellikleri ve fiyatı

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 1 (dünyada ilk)

Ekran: 6.62 inç, Full HD+, 120 Hz, OLED

Kamera: 50 Megapiksel +8 Megapiksel + 2 Megapiksel/ 32 Megapiksel özçekim

RAM: 8 GB/ 12 GB

Depolama: 128 GB/ 256 GB

Batarya: 4500 mAh/ 80W hızlı şarj

Fiyat: 450 dolar

Dünyada ilk: Snapdragon 7 Gen 1 kullanan Oppo Reno 8 Pro tanıtıldı!

Reno 8 özellikleri ve fiyatı

İşlemci: Dimensity 1300

Ekran: 6.43 inç, Full HD+, 90 Hz, OLED

Kamera: 50 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel/ 32 Megapiksel özçekim

RAM: 8 GB/ 12 GB

Depolama: 128 GB/ 256 GB

Batarya: 4500 mAh/ 80W hızlı şarj

Fiyat: 375 dolar

Dünyada ilk: Snapdragon 7 Gen 1 kullanan Oppo Reno 8 Pro tanıtıldı!

Bu cihazların ülkemize ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Zira Oppo, daha Reno 7 ailesini bile ülkemize getirmedi. Halihazırda alabileceğiniz en yüksek model olarak şu anda Reno 6 ailesi bulunuyor. Fakat ülkemizde bu tip yeni cihazları görmeyi beklediğimizi söyleyelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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