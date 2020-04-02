Dünyada korona vaka sayısı 1 milyona yükseldi - Son Dakika
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Dünyada korona vaka sayısı 1 milyona yükseldi

6 saat önce

Dünya çapında yayılmaya devam eden ve pandemi olarak kabul edilen korona virüs vaka sayısı dünya genelinde 1 milyona ulaşırken, ölü sayısı ise 51 bin 354 oldu.

Dünyada korona vaka sayısı 1 milyona yükseldi, System.String[]

Dünya çapında yayılmaya devam eden ve pandemi olarak kabul edilen korona virüs vaka sayısı dünya genelinde 1 milyona ulaşırken, ölü sayısı ise 51 bin 354 oldu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü, Çin'de ilk kez tespit edilmesinin ardından ülkeleri alarma geçirdi. Korona virüs, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD ve Orta Doğu ülkelerinde günlük hayatı durdurdu. Ülkelerin sınırlarını kapatmasına, sokağa çıkma yasağı getirmesine ve karantina kararı almasına neden olan korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 354'e yükselirken vaka sayısı da 1 milyon oldu.

Korona virüs ilk olarak Çin'de Wuhan kentindeki görüldü. İlk olarak hayvanlarla temas sonucu bulaştığı tespit edilen korona virüsüne ilişkin açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 21 Ocak'ta virüsün insandan insana bulaştığını açıkladı. Korona ilk olarak Çin'de ortaya çıkmasına rağmen Avrupa, Asya ve Orta Doğu ülkelerinde de etkili oldu. Çin'de korona virüs vaka sayısı 81 bin 589'a, ölü sayısı ise 3 bin 318'e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart'ta tarihinde korona virüsü pandemi olarak kabul etti. WHO Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüs endişe verici bir salgın olduğunu ve gerekli önlemlerin alınması açıklamasında bulundu.

Korona virüsün yeni merkezi: ABD

Çin'de ortaya çıkan korona virüs kısa sürede ABD'de artış gösterdi. ABD, 235 bin 747 vaka ile korona salgını merkezi oldu. Ülkede en fazla salgının görüldüğü kent ise New York. New York'un ardından en fazla vaka New Jersey'de kaydedildi. New Jersey'i Kaliforniya takip etti. Ülke genelinde ölü sayısı ise 5 bin 620'e yükseldi.

Korona Amerikan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt 'i de vurdu. USS Theodore Roosevelt'deki en az 100 denizcide korona tespit etikten sonra Büyük Okyanus'ta mahsur kaldı.

Avrupa'da en fazla etkilenen İtalya oldu

Avrupa'da ise korona virüsün bilanço ağırlaştı. Avrupa ülkelerinde en çok etkilenen ülkeler İtalya ve İspanya oldu. İtalya toplam vaka sayısının 115 bin 242'ye yükselmesiyle, ABD'den sonra vaka sayısında ikinci sırada yer aldı. Ölü sayısı ise ülke genelinde 13 bin 915'e yükseldi.

İtalya'dan sonra Avrupa'da en çok zorlukları yaşayan ülkelerden biri İspanya. İspanya'da vaka sayısı 110 bin 238'e yükselirken ölü sayısı 10 bin 96 oldu. İspanya'daki yetkililer durumu kontrol altında almak için 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı.

İran'da virüs kabusu

ABD, Çin ve Avrupa ülkelerinden sonra ölü ve vaka sıralamasında gelen İran'da korona virüsün vaka sayısı 50 bin 468'e, ölü sayısı ise 3 bin 160'a ulaştı.

Kabe ve Mescid-i Nebevi kapatılması

Korona virüs Arap ülkelerinde görülmesinin ardından ibadet merkezlerinde de sert önlemler alınmaya başladı. Suudi Arabistan'da korona virüs yayılmasına engellemek için Mekke'deki Kabe ve Medine'deki Mescid-i Nebevi dahil olmak üzere ülkenin bütün camileri namaza kapatıldı. Suudi Arabistan, Mekke ve Medine'deki sokağa çıkma yasağını 24 saate çıkardı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:50 Kaynak: İHA

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