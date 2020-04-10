Dünyada korona virüse bağlı ölümler 100 bini aştı - Son Dakika

Dünya genelinde korona virüse bağlı ölümler 100 bini aştı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında 100 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 1 milyon 675 bin 285 kişiye, hayatını kaybedenler ise 101 bin 484'e ulaştı. Korona virüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de ise toplam korona vaka sayısı 488 bin 980'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 9'a ulaştı. ABD'de korona virüs salgınından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta ise salgın etkisini arttırmaya devam ederken, toplam vaka sayısı 170 bin 512'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 844'e ulaştı.



Dünya genelinde 371 bin 999 kişi korona virüs hastalığını yenerek sağlığına kavuştu. - PEKİN