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Dünyada koronavirüs: 24 saatte neler yaşandı; Covid-19 hangi ülkelere sıçradı
25 dakika önce
Covid-19 dünya genelinde 81 binden fazla kişiye bulaştı. Kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayılan salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 770’i buldu. İşte son gelişmeler.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde 81 binden fazla kişiye bulaştı. Kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayılan salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 770'i buldu.
Virüsü kapanlar arasından 30 bin 332 kişi de sağlığına kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:48
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