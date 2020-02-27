Dünyada koronavirüs: 24 saatte neler yaşandı; Covid-19 hangi ülkelere sıçradı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde 81 binden fazla kişiye bulaştı. Kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayılan salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 770'i buldu.



Virüsü kapanlar arasından 30 bin 332 kişi de sağlığına kavuştu.