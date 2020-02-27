Dünyada koronavirüs: 24 saatte neler yaşandı; Covid-19 hangi ülkelere sıçradı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünyada koronavirüs: 24 saatte neler yaşandı; Covid-19 hangi ülkelere sıçradı - Son Dakika Dünya

Dünyada koronavirüs: 24 saatte neler yaşandı; Covid-19 hangi ülkelere sıçradı

25 dakika önce

Covid-19 dünya genelinde 81 binden fazla kişiye bulaştı. Kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayılan salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 770’i buldu. İşte son gelişmeler.

Dünyada koronavirüs: 24 saatte neler yaşandı; Covid-19 hangi ülkelere sıçradı, System.String[]

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde 81 binden fazla kişiye bulaştı. Kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayılan salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 770'i buldu.


Virüsü kapanlar arasından 30 bin 332 kişi de sağlığına kavuştu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:48 
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