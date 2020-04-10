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Dünyada koronavirüsten can kaybı 100 bini geçti
25 dakika önce
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bini aştı.
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bini aştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:12
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