Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 80 bini aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 80 bini aştı - Son Dakika

Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 80 bini aştı

6 saat önce

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.

Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 80 bini aştı, System.String[]

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 12, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken, Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan."

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bomba iddia: Ünlü oyuncu Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı
Son Dakika: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı Avusturya ve Hırvatistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi Japonya'da koronavirüs nedeniyle futbol organizasyonlarının tamamı ertelendi

Son Dakika Haberleri
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor
15:28 Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
14:56 Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor
14:56 Ressam Musa Aktaş'ın 30. yıl resim sergisi sanatseverlerle buluştu
14:56 Magazin gündemine ne kadar hakimsiniz?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 15:46:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 80 bini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]