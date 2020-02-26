Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 81 bini aştı - Son Dakika
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Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 81 bini aştı

6 saat önce

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti.

Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 81 bini aştı, System.String[]

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti.

Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 762 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 715, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 15, Güney Kore'de 11, İtalya'da 11, Japonya'da 5, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da da birer kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 78 bin 64, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 85 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 31 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Güney Kore 1146, Japonya 861, İtalya 323, İran 95, Singapur 91, ABD 57, Tayland 40, Avustralya 23, Bahreyn 23, Malezya 22, Almanya 17, Vietnam 16, Fransa 14, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Kanada 11, Kuveyt 9, İspanya 6, Irak 5, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İsrail 2, Umman 2, Avusturya 2, Hırvatistan 1, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, İsviçre 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan 1."

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hong Kong, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:14 Kaynak: AA
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