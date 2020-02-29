Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 85 bini aştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 85 bini aştı - Son Dakika Ekonomi

Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 85 bini aştı

18 dakika önce

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 85'i bini geçti.

Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 85 bini aştı, System.String[]

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 85'i bini geçti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:58 
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