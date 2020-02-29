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Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 85 bini aştı
18 dakika önce
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 85'i bini geçti.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 85'i bini geçti.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:58
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