Dünyada Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 900'ü aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünyada Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 900'ü aştı - Son Dakika

Dünyada Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 900'ü aştı

6 saat önce

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 18 bin 900'ü geçti.

Dünyada Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 900'ü aştı, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 18 bin 900'ü geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 18 bin 905 olarak güncelledi.

Verilere göre, Kovid-19 yüzünden en fazla can kaybı 6 bin 820 kişiyle İtalya oldu.

İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, salgının ortaya çıktığı ve 3 bin 281 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

En fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke İspanya'da da 2 bin 991 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da da 1934 kişi yaşamını yitirdi.

Salgın nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı beşinci ülke Fransa'da ise 1100 kişi öldü.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:34 Kaynak: AA

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