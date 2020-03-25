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Dünyada Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 900'ü aştı
15 dakika önce
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 18 bin 900'ü geçti.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 18 bin 900'ü geçti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:21
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