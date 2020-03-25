Dünyada Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 900'ü aştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dünyada Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 900'ü aştı - Son Dakika Ekonomi

Dünyada Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 900'ü aştı

15 dakika önce

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 18 bin 900'ü geçti.

Dünyada Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 900'ü aştı, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 18 bin 900'ü geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:21 

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