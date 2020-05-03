Dünyada Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini geçti - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 150 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 150 bin 497 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (178 bin 235), İspanya (148 bin 558), Almanya (130 bin 600), İtalya (81 bin 654), İran (78 bin 422), Çin (77 bin 713), Türkiye (63 bin 151) ve Fransa (50 bin 784) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak genel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 553 bin 313'e ulaşırken virüs nedeniyle 247 bin 466 kişi hayatını kaybetti.