Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 47 milyonu geçti - Son Dakika

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 47 milyonu geçti

02.11.2020 19:13
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 47 milyonu geçti, System.String[]

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 47 milyonu geçti.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 47 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 47 milyon 3 bin 23 oldu.

9 milyon 487 bin 88 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumundaki ABD'yi 8 milyon 250 bin 951 vaka ile Hindistan, 5 milyon 545 bin 705 vaka ile Brezilya, 1 milyon 655 bin 38 vaka ile Rusya, 1 milyon 413 bin 915 vaka ile Fransa, 1 milyon 264 bin 517 vaka ile İspanya, 1 milyon 173 bin 533 vaka ile Arjantin, 1 milyon 83 bin 321 vaka ile Kolombiya, 1 milyon 34 bin 914 vaka ile İngiltere ve 929 bin 392 vaka ile Meksika izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 207 bin 476 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 33 milyon 874 bin 3 kişi sağlığına kavuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 47 milyonu geçti - Son Dakika


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