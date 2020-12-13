Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 72 milyonu aştı - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 72 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 72 milyon 14 bin 399'a yükseldi.

ABD, 16 milyon 496 bin 348 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke olurken, onu 9 milyon 854 bin 208 ile Hindistan, 6 milyon 880 bin 127 ile Brezilya, 2 milyon 625 bin 848 ile Rusya, 2 milyon 365 bin 319 ile Fransa, 1 milyon 830 bin 956 ile İngiltere, 1 milyon 825 bin 775 ile İtalya, 1 milyon 809 bin 809 ile Türkiye, 1 milyon 741 bin 439 ile İspanya, 1 milyon 489 bin 328 ile Arjantin, 1 milyon 408 bin 909 ile Kolombiya ve 1 milyon 320 bin 592 ile Almanya, 1 milyon 229 bin 379 ile Meksika, 1 milyon 126 bin 700 ile Polonya ve 1 milyon 100 bin 818 ile İran izledi.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 610 bin 67 kişi yaşamını yitirdi, 50 milyon 411 bin 543 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.