Çin'de Vuhan kentinin bir ilçesi Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika
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Çin'de Vuhan kentinin bir ilçesi Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı

27.07.2022 11:38
Çin'de Vuhan kentinin bir ilçesi Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı

Dünyada Kovid-19 vakalarının ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentinin Ciangşia ilçesinde yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina kısıtlamaları uygulanacağı bildirildi.

Dünyada Kovid-19 vakalarının ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentinin Ciangşia ilçesinde yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina kısıtlamaları uygulanacağı bildirildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, şehrin güneyinde yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı ilçede 4 vaka tespit edilmesinin ardından, bu sabahtan itibaren 3 günlük geçici karantina ilan edildiği bildirildi.

Karar, ilçede önceki gün yapılan düzenli testlerde 2 kişide virüs tespit edilmesi ardından vakalarla yakın temas kuran iki kişide daha enfeksiyona rastlanmasının ardından geldi.

İlçedeki kamuya açık eğlence yerlerinin, tarım ve gıda ürünleri pazarlarının, kliniklerin kapatılacağı, otobüs ve metro seferlerinin durdurulacağı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan karantina süresince ilçeyi terk etmemeleri istendi.

Kovid-19 salgınında ilk vakalar, 2019'un sonlarında Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüştü. O günlerde sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım 2019'da hastaneye başvurmuştu.

Kentte 22 Ocak 2020'de ilan edilen karantina 76 gün sürmüş, Vuhan Kovid-19 salgını nedeniyle karantina uygulanan ilk şehir olmuştu. Burada uygulanan tedbirler, Çin'i sonraki dalgalarında uyguladığı "sıfır vaka" stratejisini şekillendirmişti.

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Araştırmaya göre, Vuhan'daki hayvan pazarı Kovid-19 salgınının 'merkezi üssü' Araştırmaya göre, Vuhan'daki hayvan pazarı Kovid-19 salgınının 'merkezi üssü'
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Vuhan kentinin bir ilçesi Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Vuhan kentinin bir ilçesi Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika
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