Dünyada Kovid-19 vakası sayısı 46 milyonu geçti - Son Dakika

Dünyada Kovid-19 vakası sayısı 46 milyonu geçti

31.10.2020 14:03
Dünyada Kovid-19 vakası sayısı 46 milyonu geçti, System.String[]

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 46 milyonu geçti.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 46 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 46 milyon 951 oldu.

ABD, 9 milyon 318 bin 653 vaka sayısıyla birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 8 milyon 137 bin 119 vaka ile Hindistan, 5 milyon 519 bin 528 vaka ile Brezilya, 1 milyon 618 bin 116 vaka ile Rusya, 1 milyon 331 bin 984 vaka ile Fransa, 1 milyon 264 bin 517 vaka ile İspanya, 1 milyon 157 bin 179 vaka ile Arjantin, 1 milyon 63 bin 151 vaka ile Kolombiya, 989 bin 745 vaka ile İngiltere ve 918 bin 811 vaka ile Meksika, 900 bin 180 vaka ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 195 bin 88 kişi yaşamını yitirdi, 33 milyon 295 bin 767 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyada Kovid-19 vakası sayısı 46 milyonu geçti - Son Dakika


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