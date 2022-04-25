Dünyada Mars deneyimi yaşatan coğrafya: Rum Vadisi - Son Dakika
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Dünyada Mars deneyimi yaşatan coğrafya: Rum Vadisi

25.04.2022 12:13

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Ürdün'ün güneyindeki kızıl kumlarla örtülü Rum Vadisi, dünya üzerinde Mars deneyimi yaşatmasının yanı sıra eşsiz doğal manzarası, tarihi ve kültürel öneminden dolayı her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Ürdün'ün güneyindeki kızıl kumlarla örtülü Rum Vadisi, dünya üzerinde Mars deneyimi yaşatmasının yanı sıra eşsiz doğal manzarası, tarihi ve kültürel öneminden dolayı her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Ürdün'ün en büyük vadisi olan Rum Vadisi, kumtaşı ve granit kayaların içinde kızıl bir görüntüye sahip. 2011'de UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilen vadi, ev sahipliği yaptığı pek çok uygarlığın da kalıntılarını taşıyor.

Dünyada Mars deneyimi yaşatan coğrafya: Rum Vadisi
Dünyada Mars deneyimi yaşatan coğrafya: Rum Vadisi
Dünyada Mars deneyimi yaşatan coğrafya: Rum Vadisi
Dünyada Mars deneyimi yaşatan coğrafya: Rum Vadisi

YORUMLAR
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Ürdün, Mars, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyada Mars deneyimi yaşatan coğrafya: Rum Vadisi - Son Dakika


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