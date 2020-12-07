Dünyada maskenin adresi Türkiye oldu - Son Dakika

Dünyada maskenin adresi Türkiye oldu

07.12.2020 13:43
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Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle dünya genelinde maske ve koruyucu ürünlerin üretimi hızlanırken, Türkiye sektörde önemli bir yer edindi.

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle dünya genelinde maske ve koruyucu ürünlerin üretimi hızlanırken, Türkiye sektörde önemli bir yer edindi. Türkiye'de üretilen maskeler dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle dünya genelinde maske ve koruyucu ürünlerin tüketimi arttı. Üreticiler ise bu alanda yatırımlarına hız verdi. Maske, önlük, tulum ve gözlük gibi ürünlerin üretiminde dünya pazarına hakim olan Çin'de üretimin durması, Türk iş adamlarını harekete geçirdi. Türk üreticiler ülke genelinde talebe yetişmek için kapasitelerini yüzde 100 arttırırken, pandemi sürecinde kullanılan ürünlerin yurt dışına ihracatında da önemli bir ivme kazanıldı.

Konya'da maske üretimi alanında modern tesislerde üretim yapan OBT Danışmanlık şirketi sahibi Orhan Beşiktepe, bir ay gibi kısa sürede devreye aldıkları fabrika sayesinde yüzde 100 yerli, hijyenik ve ultrasonik şekilde el değmeden cerrahi maske üretimi yaptıklarını ifade etti. Bir ayda 10 milyon adet olan maske üretim kapasitesi bulunduğu ifade eden Beşiktepe, "İhtiyaç halinde 30 milyon adede çıkarabilir kapasitedeyiz" dedi.

Salgın sonrası 10 kişilik bir ekip oluşturarak çalışmalara başladıklarını ve iki profesörden danışmanlık hizmeti aldıklarını söyleyen Beşiktepe, "Ekip 15 gün boyunca dışarı çıkmadan salgın sürecinde ülkeye nasıl bir katkı sunulabileceğine dair çalışma yaptı. Virüsün yayılımını engelleyecek, dünyada ciddi şekilde ihtiyaç duyulan, aranılan ancak bulunamayan cerrahi maskenin üretimine karar verdik. Maske üretimine karar verdikten sonra hızla hayata geçirdik. Maskeyi üretecek makinelerin yapımı, üretimin yapılacağı tesisisin hayata geçirilmesi için hemen adım attık" diye konuştu.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Dayanışma Kampanyası'nın başlatıldığını dile getiren Beşiktepe. "'Türkiye'nin ve dünyanın maskeye olan ihtiyacını en iyi, en kaliteli, en hijyenik şekilde çözeceğimize inanıyoruz' diyerek bu tesisi devreye aldık. Çin'de salgının başlamasıyla birlikte maske üretimiyle ilgili makineler üretildi. Çin'den gelen bir makineyi inceledik. Bu makineyi Türkiye'de ürettirebileceğimize inandık. Türk sanayisinin nereye geldiği görüldü. 15 gün içerisinde makine yapıldı. Civatasından vidasına kadar yüzde 100 yerli makinelerimiz, tamamen ultrasonik, hijyenik ve el değmeden maske üretiyor" şeklinde konuştu.

Makinelerin dünyadaki muadillerinden çok daha iyi olduğunu dile getiren Beşiktepe, "Dünyadaki diğer makineler dakikada 80-100 maske üretimi yaparken bu makineler 200 adet üretim yapıyor. Şu anda yurt dışından çok ciddi talep var. Bizi arayan çok sayıda kurum ve kuruluşlar var. ABD'den İsveç'e, Avrupa ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar bizden çok yüklü maske talebi var. Bu talepleri Türkiye de üretim yapan maske üreticileri ile çok rahat karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Taleple birlikte aylık 1,5 milyar adet maske Türkiye den dünyaya satılıyor'

Beşiktepe, bu süreçte özel sektöre düşen ciddi görev ve sorumluluk bulunduğunu kaydederek, "Gün milli duruş ve yerli üretim günü' dedik. Tamamı öz kaynak olmak üzere bir yatırım yaptık. Böylesine bir dönemde bu yatırımı hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Personelimiz önlüğünü, maskesini, siperliğini, galoşunu, eldivenini giymeden çalışamaz ve içeriye giremez. Bütün ürünler paketlenirken ultraviyole ışınlardan geçiriliyor ve sterilize ediliyor. Üretilen her ürün el değmeden ultrasonik üretiliyor ve hijyen konusunda birinci sınıf kalite taşıyoruz Ar-Ge departmanımız tüm süreçleri en ince ayrıntısına kadar düşündü. Türk sanayisinin, girişimcisinin nereye geldiğini çok daha iyi görüyoruz. Tek bir ithal malzeme kullanmadan dünyanın en büyük maske üretim tesisini hayata geçirdik" dedi. - İSTANBUL

Dünyada maskenin adresi Türkiye oldu

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünyada maskenin adresi Türkiye oldu - Son Dakika Ekonomi


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