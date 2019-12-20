Dünyada monarşiyle yönetilen ülkeler hangileri? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünyada monarşiyle yönetilen ülkeler hangileri? - Son Dakika Dünya

Dünyada monarşiyle yönetilen ülkeler hangileri?

6 saat önce

Kraliçe II. Elizabeth'in Lordlar Kamarası'nda konuşma yapması dünya medyasında ilgiyle karşılandı. İngiltere'de demokratik bir yapı olmasına rağmen ülke yüzyıllardır monarşiyle yönetiliyor ve kraliyet mensupları yönetimde söz sahibi konumda

Dünyada monarşiyle yönetilen ülkeler hangileri?, System.String[]

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin genel seçimlerde mecliste çoğunluğu elde etmesinin ardından Kraliçe II. Elizabeth'in Lordlar Kamarası'nda konuşma yapması dünya medyasında ilgiyle karşılandı.


İngiltere'de demokratik bir yapı olmasına rağmen ülke yüzyıllardır monarşiyle yönetiliyor ve kraliyet mensupları yönetimde söz sahibi konumda. İlk kez İspanya'nın Galiçya bölgesinde 409 yılında kullanılan bu yönetim şekli yerini modern demokrasilere bıraksa da, dünya üzerinde ekonomik açıdan birçok gelişmiş ülke sembolik de olsa monarşik yapıyla yönetilmeye devam ediyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Boris Johnson, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Davutoğlu inandırıcı olmak için geçmiş bagajından kurtulmalı
İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti Erdoğan'ın bizzat görüştüğü ABD'li Müslüman vekilden, Türkiye karşıtı karar Sahnede laboratuvar deneyi yapan biyokimyager ABD güzeli seçildi

Son Dakika Haberleri
13:35 Garson kızdan 2 yıllık sakarlık videosu - Son Dakika Haber
13:33 Uluslararası Af Örgütü: Mesut Özil gibi daha çok insana ihtiyacımız var - Son Dakika Haber
13:22 Sivas'tan İstanbul'a gelip eşini 20 kez bıçaklamıştı, tutuklandı - Son Dakika Haber
13:18 5G veri fırtınasının etkisi altına alacağı 4 sektör - Son Dakika Haber
13:12 Karabük'te Şeb-i Arus programı düzenlendi - Son Dakika Haber
13:01 Petrol istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu - Son Dakika Haber
12:54 Karabükte bir ressam, tablolarını kahve ile yapmaya başladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 13:38:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyada monarşiyle yönetilen ülkeler hangileri? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]