Dünyada mülteci nüfusu 1 yılda 9 milyon arttı - Son Dakika

Dünyada mülteci nüfusu hızla artıyor. İş, aile ve eğitim sebepleriyle göç yoluna başvuranların yanı sıra çoğu insan evlerini ve ülkelerini çatışma, zulüm, doğal afet gibi birtakım zorluklar sebebiyle terk diyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünya genelinde 1970'te 84 milyon, 1990'da 153 milyon, 2019'da 272 milyon olan göçmen sayısı, bir yıl içinde 9 milyon daha artarak 281 milyona dayandı.

Bu da dünya nüfusunun yüzde 3,6'sına denk geliyor. Göçmenlerden 173 milyonu Avrupa ve Asya'da yaşarken bu iki kıta,dünya genelindeki göçmenlerin yüzde 61'ine ev sahipliği yapıyor.

Hindistan, 17,5 milyon ile en çok göç veren ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi Meksika, Çin ve Rusya takip ediyor. 2011'den bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye ise 8,4 milyon ile en çok göç veren 5.ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye en çok göç alan ilk 10 ülke arasında 7'nci sırada yer alırken, en çok göç veren ülkeler arasında 16. sırada.Türkiye'den en çok göç ise Almanya'ya.

(İHA)