Üye Girişi
Dünyada mutluluğu bulamayanların dijital dünyası "Metaverse," - Son Dakika

Dünyada mutluluğu bulamayanların dijital dünyası "Metaverse,"

19.01.2022 10:02

Dünyada mutluluğu bulamayanların dijital dünyası "Metaverse," Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci: "Metaverse Dünya'da kaosa neden olabililir" Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr.

Dünyada mutluluğu bulamayanların dijital dünyası " Metaverse,"

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci: "Metaverse Dünya'da kaosa neden olabililir"

SİVAS - Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, son günlerin en popüler tartışma konusu Metaverse'nin neden olabileceği olumsuzluklara değinerek Dünya'da kaosa neden olabileceğini söyledi.

Dünya'nın karşı karşıya bulunduğu en büyük tehditler arasında gösterilen dijitalizmle ilgili tespit ve çıkışları ile dikkat çeken Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, son günlerin en çok konuşulan gündem maddelerinden birisi olan "Metaverse," çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Tuncay Dilci, Metaverse'yi evren ötesinde tasarlanmış yeni bir Dünya düzeni olarak tanımlayıp, "Metaverse, şuanda üzerinde en çok konuşulan korulardan bir tanesi. Evren ötesinde tasarlanmış yeni bir Dünya'yı ifade etmektedir. Metaverse kavramı içerisinde olumsu gelişmelere paralel olumlu,insanı gerçek hayattan uzaklaştıran yönlerde mevcuttur. Popüler bir kavram gibi görülse de insanlığı, sanki orada olmamız gerekiyormuş gibi bir dayatmadan da bahsedilebilir. Bu yönde bir algı geliştirilmek isteniyor." dedi.

Dünya'da mutlu olamayanların Dünya'sı

Dilci, Metaverse'nin Dünya'da mutluluğu elde edemeyenlere dönük bir yaşam sunduğunu ifade edip, "Metaverse,Covid-19 ne ise arka planda insanlığı gerçek hayattan uzaklaştırarak evlerde hapsetmenin sonucu olarak ekran içerisinde bir yaşam biçimine zorlama, ileri aşamasında gıda dışında beslenme, insana ait özelliklerin, sosyo-kültürel faaliyetlerin yaşandığı, bu Dünya'da mutlu olmayan insanlara dönük bir yaşam alanı sunması bakımından önemli." Dedi.

"Metaverse bir oyun değil"

Dilci, Metaverse'nin bağımlılık yapan dijital oyunların çok daha ötesinde farklı bir Dünya düzeni olduğunu vurgulayıp, "Metaverse, her şeyden önce bir oyun değil. Dijital bağımlılık kapsamında biz oyunu sadece dijital Dünya'da ki şekli ile insanların sadece hipnotik tekniklerle sanal bir dünyada etkileşim içerisinde olması ve kendisini kaybetmesi olarak yorumluyoruz, ama burada oyunun ötesinde yeni bir Dünya düzeni tasarlama ve yeni bir yaşam biçimi organizasyonu, dijital, sanal, uçsuz bucaksız, şuan ki algılarımızın ötesinde yeni bir evren algısından bahsedebiliriz."dedi.

"Yeni bir toplumsal değişimin başındayız"

Metaverse'yi yeni bir toplumsal değişimin başlangıcı olarak değerlendiren Dilci, "Sosyolojik anlamda toplumu yeni bir dijisist yaşam biçimine doğru yönlendirme bu anlamda yeni bir kimlik kazandırma, yeni bir yaşam biçimine fırsat veriyoruz şeklindeki yönlendirmelerle değer yargılarında değişmeler ve bağımlılığın yaşam biçimine dönüşmesi şeklinde de ifade edebiliriz. Yani yeni bir toplumsal değişimin başındayız diyebiliriz. Metaverse, kavramının içerisinde psikolojik etkilenmelerde söz konusu. Normal hayatta acı çeker veya bir şekilde asosyal kişilikler, toplumsal entegrasyonu sağlayamamış, gerçek yaşamdan uzaklaşmış kişilerin sığınma limanını oluşturabilecek bir alan ihtiva etmektedir. Bu açıdan Covid ile ortaya çıkan yalnızlaşma ve yabancılaşma ve gerçek Dünya'dan uzaklaşma sunumunun bir nevi hayata geçirilmesi ve sanal Dünya'ya insanları hapsetme durumudur." dedi.

"İnanç sisteminde tahribata yol açar"

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, oluşturulmak istenen bu dijital sistemin inanç sistemini ve inançlara bağlı değerlerde tahribata neden olabileceğini dikkat çekerek şunları söyledi. "Psikolojik manada inanç sistemlerini tehdit edecek bir takım içerikleri de barındırmaktadır. İman ve itikat, dijital Dünya'nın yerlilerinde algı tahribatına neden olacak. İnanç boyutunda sapkınlık veya saptırmalara, Allah kavramını farklı bir boyutta sunma şekli ile kafa karışıklığına ve inanç sisteminde tahribat oluşturarak yeni bir inanç biçimine zorlayacak bir durum söz konusu. İman ve itikat anlamında inanç sisteminin tahrip olması ile birlikte değer yargıları da zedelenecektir. Örneğin; dinimizde var olan yardımlaşma, zekat, ibadet kavramları üzerine yeni tartışmalar ortaya koyacaktır. Dolayısıyla meta adı üstünde tamamen materyalist bir yaşam biçimini sanal dünyada ki kazanımlara indirgenmiş materyalist yaşam biçimini dayatacaktır. Bu yönüyle hemen arkasından ekonomik anlamda da içtimai hayatta yeni fırsatlarda getirecek fakat beraberinde gerçek dünyadan kaçışlar ve uzaklaşmalarla beraber sermaye neredeyse yer değiştirerek sanallaşacaktır. Dolayısıyla istihdam ve yeni para kazanma imkanlarıyla zaman, mekan kavramı ortadan kalkmış olacak. Bu zamanın ulus devletleri üzerinde oluşturacağı metaverse tasarımları ve sunumları özellikle yönetim, hükümetler ve halk arasında tüm dünyada var olabilecek kaos ve kargaşa durumu söz konusu olabilir.

Dünyada mutluluğu bulamayanların dijital dünyası Metaverse,
Dünyada mutluluğu bulamayanların dijital dünyası Metaverse,
Dünyada mutluluğu bulamayanların dijital dünyası Metaverse,

YORUMLAR
500

Tuncay Dilci, Metaverse, oyunlar, Evren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyada mutluluğu bulamayanların dijital dünyası 'Metaverse,' - Son Dakika


Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Göktuğ ölüyor mu? Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Göktuğ ölüyor mu?         
15:59
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Kabloyla boğularak öldürülen adamın katili, evine davet ettiği arkadaşı çıktı Kabloyla boğularak öldürülen adamın katili, evine davet ettiği arkadaşı çıktı         
13:58
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
Mardin'de trafik kazası: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Mardin'de trafik kazası: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı         
12:59
Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak         
12:03
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
16:24 Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi
16:20 Koronavirüs tedavisi yapan doktorları dövüyorlar! İşte Covid-19'u resmi olarak tanımayan ülke
16:09 Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız
15:58 Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Göktuğ ölüyor mu?
15:49 Kar yağışının hayatı felç ettiği Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda metrelerce tır kuyruğu oluştu
15:42 Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti
15:25 Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında
15:23 İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı
15:22 Telefon zil seslerini taklit eden papağan sosyal medyada gündem oldu
15:16 Endonezyalı genç çektiği selfielerle milyoner oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 16:34:50. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyada mutluluğu bulamayanların dijital dünyası "Metaverse," - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement