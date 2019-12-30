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Dünyada ne kadar kanal var, niçin yapıldı ve ne kadar gelir sağlıyor?
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var tüm bu kanallar bir ihtiyaca göre yapılıyor" dedi.
Dünyadaki en önemli kanallar niçin yapıldı, özellikleri nedir ve ne kadar gelir getiriyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Şu anda dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Bütün bu kanallar sadece bir lüks olsun dile yapılmıyor. Hepsi bir ihtiyaca yönelik yapılıyor" diyerek 'çılgın projeyi' savundu.
Dünya üzerinde doğal veya yapay yollardan açılmış önemli deniz yolları olarak nitelenen boğaz ve kanallar deniz ticareti hacminin önemli bir kısmının gerçekleştiği alanlar.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:33
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