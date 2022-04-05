Dünyada nesli tehlike altında olan kara akbabalar gözlemlendi - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, dünya çapında nesli tehlike altında olan kara akbabalardan 18 tanesini Samsun bölgesindeki illerde gözlemledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Tokat'ta kara akbaba izlemesi yapıldı. Yapılan gözlemlerde bölge müdürlüğüne bağlı illerde toplam 18 adet kara akbaba (aegypius monachus) gözlemlenerek kayıt altına alındı.

11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kara akbaba, dünya çapında nesli tehlike altında olan, ülkemizde dağınık koloniler halinde üreyen yerli bir türdür. Kara akbabalar üzerine gerçekleştirilen az sayıdaki bilimsel araştırmalar ışığında, Türkiye popülasyonunun 50-200 çift olduğu tahmin ediliyor" denildi.

KARA AKBABA Kara akbabalar, orta büyüklükte bir akbaba türü olup, eski dünya akbabalarından olduğu ve yeni dünya akbabaları ile akraba olmadığı belirtiliyor. Kara akbaba, oldukça iri bir tür olup, bulunduğu familya içindeki en büyük kuş olarak dikkat çeker. 98–100 cm boyunda, 250–295 cm kanat açıklığında olan kuşun ağırlığı 7 ila 12,5 kilo arasında değişir. Bu ağırlıkla dünyada uçabilen en ağır kuşlardan biri olma özelliği ile de dikkat çeker. Türkiye'de 50 adet kaldığı düşünülen kara akbabanın en çok görüldüğü yer Çorum'dur.

(Erdi Demür/ İHA)