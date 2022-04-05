Dünyada nesli tehlike altında olan kara akbabalar gözlemlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyada nesli tehlike altında olan kara akbabalar gözlemlendi

05.04.2022 13:28
Dünyada nesli tehlike altında olan kara akbabalar gözlemlendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, dünya çapında nesli tehlike altında olan kara akbabalardan 18 tanesini Samsun bölgesindeki illerde gözlemledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, dünya çapında nesli tehlike altında olan kara akbabalardan 18 tanesini Samsun bölgesindeki illerde gözlemledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Tokat'ta kara akbaba izlemesi yapıldı. Yapılan gözlemlerde bölge müdürlüğüne bağlı illerde toplam 18 adet kara akbaba (aegypius monachus) gözlemlenerek kayıt altına alındı.

11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kara akbaba, dünya çapında nesli tehlike altında olan, ülkemizde dağınık koloniler halinde üreyen yerli bir türdür. Kara akbabalar üzerine gerçekleştirilen az sayıdaki bilimsel araştırmalar ışığında, Türkiye popülasyonunun 50-200 çift olduğu tahmin ediliyor" denildi.

KARA AKBABA Kara akbabalar, orta büyüklükte bir akbaba türü olup, eski dünya akbabalarından olduğu ve yeni dünya akbabaları ile akraba olmadığı belirtiliyor. Kara akbaba, oldukça iri bir tür olup, bulunduğu familya içindeki en büyük kuş olarak dikkat çeker. 98–100 cm boyunda, 250–295 cm kanat açıklığında olan kuşun ağırlığı 7 ila 12,5 kilo arasında değişir. Bu ağırlıkla dünyada uçabilen en ağır kuşlardan biri olma özelliği ile de dikkat çeker. Türkiye'de 50 adet kaldığı düşünülen kara akbabanın en çok görüldüğü yer Çorum'dur.

(Erdi Demür/ İHA)

YORUMLAR
500
Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi Nesli tükenmekte olan su samurları beslenirken görüntülendi Nesli tükenmekte olan su samurları beslenirken görüntülendi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyada nesli tehlike altında olan kara akbabalar gözlemlendi - Son Dakika


Son Dakika
13:22 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov savaşın uzun sürmesinin nedenini dış güçlere bağladı
13:19 Rıdvan Dilmen: Yapabilirim ama TFF Başkanı olmaya niyetim yok
13:09 İddia: HDP'li Semra Güzel YPG'nin kontrolündeki Suriye bölgesine kaçtı
12:52 Ukraynalı kadınlar kendilerine atılan çirkin mesajları paylaştı: Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin?
12:48 Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu
12:40 22 yıl önce kaybolan Darwin'in kayıp not defterleri bulundu
12:34 Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ürünlerin fiyatı 7 ayda yüzde 273 arttı
12:33 Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
12:24 94 yaşındaki Haldun Dormen'den eğlenceli doğum günü kutlaması
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 13:31:17. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyada nesli tehlike altında olan kara akbabalar gözlemlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement