Ölü caretta caretta kıyıya vurdu - Son Dakika
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Ölü caretta caretta kıyıya vurdu

05.08.2022 18:03

Dünyada nesli tehlike altındaki canlılar grubunda yer alan caretta caretta (deniz kaplumbağası) Muğla'nın Marmaris ilçesinde Selimiye sahilinde kıyıya vurdu.

Dünyada nesli tehlike altındaki canlılar grubunda yer alan caretta caretta (deniz kaplumbağası) Muğla'nın Marmaris ilçesinde Selimiye sahilinde kıyıya vurdu.

Her yıl üremek için başta Oratca Dalyan İztuzu, Sargerme ve Fethiye Çalış plajına yumurta bırakan caretta carettalar, zaman zaman balıkçılar tarafından denize atılan ağlara takılarak ve misina yutmaları sonucu telef oluyor.

Marmaris Selimiye Mahallesi Delikyol plajında vatandaşlar kıyıya vurmuş ölü deniz kaplumbağası ile karşılaştı. Vatandaşların Marmaris Çevre Koruma Derneği'ne haber vermesinin ardından dernek tarafından Dalyan İztuzu sahilinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Uygulama ve Rehabilitasyon Merkezine bilgi verildi.

Deniz kaplumbağasının sırtında bulunan yaralar nedeniyle ölmüş olabileceği belirtilirken, tekne pervanesinin kaplumbağanın sırtını kesmiş olabileceği öğrenildi.

(Güldemet Kızıl - İHA)

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Kaynak: İHA

Selimiye, Marmaris, Dalyan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölü caretta caretta kıyıya vurdu - Son Dakika

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