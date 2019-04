Dünyada Ölüm Cezası Uygulamaları Yüzde 31 Azaldı"

Uluslararası Af Örgütü'nün verilerine göre, tüm dünyada ölüm cezası uygulamaları yüzde 31 oranında azalarak son on yılın en düşük sayıları kaydedildi.

Af Örgütü, dünyadaki ölüm cezalarını incelediği 2018 raporunu yayımladı. Buna göre, tüm dünyada ölüm cezası uygulamalarının sayısı neredeyse üçte bir oranında azalırken ve son on yılın en düşük sayıları kaydedildi.



Rapordaki istatistiklerin, tüm dünyada bilinen ölüm cezası uygulamalarına göre oluşturulduğu ifade edildi. Ölüm cezası uygulamalarının devlet sırrı olarak saklandığı Çin Halk Cumhuriyeti ise istatistiklere dahil edilmedi.



Ölüm cezasına sıklıkla başvurulan İran İslam Cumhuriyeti'nde ise uyuşturucuyla mücadele yasalarında yapılan değişiklik sonrasında ölüm cezası uygulamalarının yüzde 50 oranda azaldığını belirten raporda, bu durum "şaşırtıcı" bulundu.



Af Örgütü, İran'ın yanı sıra Irak, Pakistan ve Somali'nin de ölüm cezası uygulamalarını büyük ölçüde azalttığının altını çizdi.



Diğer taraftan Belarus, Japonya, Singapur, Güney Sudan ve ABD'de ölüm cezası uygulamalarının sayısının arttığını tespit eden Af Örgütü, "Tayland 2009'dan bu yana ilk kez ölüm cezası uyguladı, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ise 40 yıldan uzun bir süre sonra ölüm cezalarını yeniden uygulayabileceklerini söyleyerek, Şubat 2019'da ölüm cezasını uygulayacak kişiler arandığını gösteren bir ilan paylaştı." bilgisini verdi.



Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Kumi Naidoo rapora ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



"Tüm dünyada ölüm cezası uygulamalarının sayısındaki azalma, ölüm cezasını kaldırma olasılığı en düşük olan ülkelerin bile yasalarını değiştirmeye ve ölüm cezasının çözüm olmadığını anlamaya başladığını gösteriyor. Bazı ülkelerde geriye dönük adımlar atılmış olsa da ölüm cezasına en sık başvuran ülkelerin birçoğunda ölüm cezası uygulamalarının sayısı büyük ölçüde azaldı. Bu da zalimane ölüm cezasının tarihe karışmasının, yani ait olduğu yere gönderilmesinin biraz daha zaman gerektirdiğini gösteriyor.



Utanç verici bir biçimde genel eğilimin tersi yönde hareket etmeye kararlı olan az sayıda devlet, 2018'deki olumlu haberlere gölge düşürdü. Japonya, Singapur ve Güney Sudan son yıllardaki en yüksek sayıda ölüm cezasının 2018'de uygulandığını bildirirken, Tayland yaklaşık on yıl sonra yeniden ölüm cezalarını uyguladı. Fakat bu ülkeler küçük bir azınlık oluşturuyor. Ölüm cezasına halen başvuran tüm ülkeleri cesaretle hareket etmeye ve bu korkunç cezayı derhal ortadan kaldırmaya davet ediyorum."

