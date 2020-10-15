"Dünyada ölümlerin yüzde 10'u alkol kullanımından gerçekleşiyor" - Son Dakika

"Dünyada ölümlerin yüzde 10'u alkol kullanımından gerçekleşiyor"

15.10.2020 09:42

Alkol kullanımının insan vücuduna verdiği zararları anlatan Kaliteli Yaşam Uzmanı Doç. Dr. Haluk Saçaklı, "Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada ölümlerin yüzde 10'u alkol kullanımından gerçekleşiyor.

Alkol kullanımının insan vücuduna verdiği zararları anlatan Kaliteli Yaşam Uzmanı Doç. Dr. Haluk Saçaklı, "Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada ölümlerin yüzde 10'u alkol kullanımından gerçekleşiyor. Alkol kullanımı ağız, boğaz, meme, karaciğer, kalınbağırsak, ülser ve depresyon riskini artırıyor" dedi.

Uzmanlar alkol kullanımının insan vücudunda anlık ve kalıcı zararların oluşmasına neden olduğuna dikkat çekiyor. Alkol kullanımının insan vücuduna verdiği zararları anlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Saçaklı "Alkolden özellikle hamilelerin, ailesinde alkol bağımlısı olanların, meme ve kolon kanseri teşhisi konulanların uzak durmaları gerekir. Sağlıklı yaşam alkolden, tütünden ve madde bağımlılıklarından uzak durmakla sağlanır. Bedenimizi iyi kullanırsak uzun soluklu yaşayabiliriz" diye konuştu.

"60'A YAKIN HASTALIĞIN ALTINDA ALKOL TÜKETİMİ YATIYOR"

Fazla alkol tüketiminin erkeklerde cinsel performansı düşürdüğünü söyleyen Doç. Dr. Saçaklı "Alkol tüketimi sağlığımız açısında büyük risk teşkil ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre ölümlerin yüzde 7'si alkol kullanımından gerçekleşiyor. Oranı 15- 49 yaş aralığına indirdiğimiz zaman ölümler yüzde 10'a çıkıyor. Bugün 60'a yakın hastalığın altında alkol tüketimi yatıyor. Aynı zamanda alkolün fazla tüketimi erkeklerde cinsel performansı düşürüyor. Sperm gelişimini sağlayan üretimleri olumsuz etkilediği için er bezleri de küçülüyor ve iktidarsızlığa neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"ALKOL KULLANIMI KANSER RİSKİNİ DE ARTIRIYOR"

"Sahte alkol insanları kısa sürede öldürürken, sahte olmayan alkolse yavaş yavaş öldürüyor" diyen Doç. Dr. Saçaklı "Alkol; kalp, karaciğer ve beyinle bağlantılıdır. Alkol özelikle ağız, boğaz, meme, karaciğer, kalınbağırsak, ülser ve depresyon riskini artırıyor. Aynı zamanda alkol kasları yıpratıp su kaybına neden olduğu için kalsiyum eksikliğine sebep oluyor. Özellikle orta yaş üzeri olan kişilerde kemik kırılganlığını artırıyor. Alkolün bir diğer zararıysa kilo mücadele verenlerin kilo almalarına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"SAHTE ALKOL ŞU ŞİKAYETLERLE ORTAYA ÇIKIYOR"

Doç. Dr. Haluk Saçaklı, Türkiye genelinde sahte alkolden hayatını kaybeden kişi sayısının 49'a yükselmesiyle sahte alkol tüketimi sonrası şu şikayetlerin ortaya çıktığını söyledi:

"Sahte alkol kullanımı baş dönmesi, bilinçsiz şuursuz hareketler ve uyku şikayetleriyle ortaya çıkıyor. Vatandaşların bu gibi semptomları olduğu zaman hemen hastaneye başvurmalı. Bir alkolün sahte olup olmadığını anlamak için Sağlık Bakanlığı'nın 14 haneli bir kodu var onu kullanmalarını öneririm. Yine sahte alkolü anlayabilmek için alkol şişesinin kapağındaki rakamlarla şişenin boynundaki rakamlar birbirlerine uyması gerekir."


Dünyada ölümlerin yüzde 10'u alkol kullanımından gerçekleşiyor
Dünyada ölümlerin yüzde 10'u alkol kullanımından gerçekleşiyor

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Dünyada ölümlerin yüzde 10'u alkol kullanımından gerçekleşiyor' - Son Dakika

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