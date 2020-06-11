"Dünyada pandemi gelir eşitsizliğini artırabilir" - Son Dakika

"Dünyada pandemi gelir eşitsizliğini artırabilir"

Dünya Eşitsizlik Veri Tabanına göre gelir eşitsizliği açısından en alt yüzde 50'deki gelir grubunun toplam gelirden aldıkları payın yüzde 9-10 arasında bir konumda bulunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Onur Özdemir, "Pandemi gelir eşitsizliğinde küresel boyutlu bir artışa sebep olabilir" dedi.

Dünya Eşitsizlik Veri Tabanına göre gelir eşitsizliği açısından en alt yüzde 50'deki gelir grubunun toplam gelirden aldıkları payın yüzde 9-10 arasında bir konumda bulunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Onur Özdemir, "Pandemi gelir eşitsizliğinde küresel boyutlu bir artışa sebep olabilir" dedi.

Koronavirüs pandemisi dünya ekonomilerini de derinden sarstı. Dünya Eşitsizlik Veri Tabanından elde edilen bilgilerin, toplam gelirden elde edilen paylarda en alt yüzde 50'lik kesim için bir düzelme yaşanmış olsa da mevcut gelir grubunun yıllar içerisindeki kayıpları temelinde bu artışın çok sınırlı olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Onur Özdemir, "Bu göstergelerden yola çıkarak günümüzde yaşanan iktisadi gelişmeleri de hesaba katarsak gelecek açısından sorulacak soru, gelir eşitsizliğinin nasıl bir seyir izleyeceğidir. Ayrıca mevcut sorunun iktisadi etkenlerinin yanında sosyal, politik ve kültürel bileşenlerinin de belirleyici bir konumda bulunduğu varsayılmalıdır" dedi.

"İSTİHDAM ORANI AYNI DÜZEYDE SEYREDEMEZ"

IMF ve Dünya Bankası gibi küresel sisteme önemli veri sağlayan kurumların gelecek yıllarda ekonomik büyümenin negatife döneceği varsayımında bulunduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Onur Özdemir, "Üretimdeki yavaşlamalara, belli sektörlerdeki firmaların iflaslarına ve şirketler arası birleşmelerin hız kazanmasına bağlı olarak pandemi sonrasında mevcut istihdam oranının aynı düzeylerde seyretmesi mümkün değil. Diğer bir ifadeyle, ekonomik daralmanın şiddeti ve uzunluğunun istihdam düzeylerinin azalmasını beraberinde getirerek birçok çalışanın işlerini kaybetmesine neden olması muhtemel görünüyor" dedi.

"DÜNYADA GELİR EŞİTSİZLİĞİNDE BÜYÜK BİR İVME ARTIŞI OLABİLİR"

İşten çıkarılan kesimlerin hangi gelir grubunda bulunduğunun önemli olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Eğer bu kesimlerin büyük çoğunluğu zaten mevcut konumları itibarıyla en alt gelir grubuna aitlerse gelecek yıllarda gelir eşitsizliğinin büyük bir ivme ile artışına tanık olmamız kaçınılmaz görünüyor. Bu artışın ortaya çıkmasındaki nedenlerin bir diğeri ise ekonomik daralma ile bağlantılı olarak ortaya çıkması muhtemel işsizlik düzeylerindeki artıştır. Özellikle işsizliğin toplumlardaki yayılımı sadece iktisadi bir konu olmayıp sosyal ve politik açılardan da önemli çıktılar üretebilecek bileşenleri içerisinde barındırmaktadır. İşsizlikteki artışa paralel olarak gelirlerini kaybeden mevcut kesimin, kaynakların bölüşümünden elde edecekleri paylarındaki daralmaları nasıl telafi edebilecekleri ve bu çerçevede üzerinde uzun vadeli düşünülmesi ve çözüm bulunması gereken toplumsal konuların başında gelecektir" ifadelerini kullandı.

Özdemir şunları söyledi:

"Pandemi sonrasındaki dönemde teknolojinin üretimde daha belirleyici olacak olması ve firmaların teknolojik gelişmelere uyum sağlamalarının hız kazanacağı bir iktisadi yapı çerçevesinde istihdam değerlendirilmeli. Özellikle teknolojik ilerlemelerin üretimde baskın bir role sahip olmasının kaçınılmaz olduğu bir döneme doğru gidilirken gelir dağılımının bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği dikkatle incelenmesi gereken iktisadi sorunların başında bulunmalıdır."


İstanbul Gelişim Üniversitesi, Onur Özdemir, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Dünyada pandemi gelir eşitsizliğini artırabilir' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı         
18:03
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı         
17:55
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak         
17:50
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi         
17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi         
17:26
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?         
17:24
Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı         
17:13
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek         
17:12
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı         
17:11
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi         
17:04
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı         
16:53
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı         
16:49
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu         
16:47
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor         
16:37
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz         
16:35
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti         
16:27
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi         
16:26
Ortalığı karıştıran aşk üçgeni! Haylaz tenisçi Nick Kyrgios, ikiz kardeşlerin arasında kaldı Ortalığı karıştıran aşk üçgeni! Haylaz tenisçi Nick Kyrgios, ikiz kardeşlerin arasında kaldı         
16:12
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor         
16:07
Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı         
16:05
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu         
15:56
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi         
15:50
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti         
15:44
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti         
15:31
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek         
15:30
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı         
15:11
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık         
15:04
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir         
14:58
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı         
14:53
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 18:25:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Dünyada pandemi gelir eşitsizliğini artırabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]