İş insanı, lüks sitenin otoparkına bıraktığı 50 milyonluk aracını bu halde görünce savcılığa koştu

Libyalı iş insanı dünyada sadece 13 tane bulunan ve kişiye özel üretilen Rolls-Royce marka aracını seyahata çıkarken yaşadığı rezidansın otoparkına bıraktı. İş insanı döndüğünde aracını hasarlı halde buldu.

ARACINI HASARLI HALDE BULDU

Show Haber'de yer alan habere göre İstanbul Şişli'deki en lüks rezidanslarından birinde gizemli bir olay yaşandı. İş insanı aracını sitenin kapalı otoparkına bıraktı. Libyalı iş insanı lüks aracının güvende olup olmadığını teyit etmek için site yönetimine mail attı. Onlardan güvence alınca gönül rahatlığıyla yurt dışına çıktı. Ancak seyahata çıkan iş insanı geri döndüğünde büyük bir şok yaşadı.

"KAMERA YOK" CEVABINI ALDI

İş insanı geri döndüğünde aracının çiziklerle dolu olduğunu ve aracının üzerine kimyasal madde döküldüğünü gördü. Lüks aracına ne olduğunu öğrenmek için site yönetimine giden iş insanı, aldığı cevap karşısında bir şok daha yaşadı. Yönetim otoparkta kamera olmadığını söyleyerek üzerinden sorumluluğu attı. İş insanı mala zarar verme suçlamasıyla soluğu adliyede aldı. Site yönetimi ise "Dava sürüyor" diyerek açıklama yapmadı.