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Dünyada sadece 30 tane bulunan 1 milyon değerindeki saati kimse farkına varmadan çaldı - Son Dakika

Dünyada sadece 30 tane bulunan 1 milyon değerindeki saati kimse farkına varmadan çaldı

09.11.2021 14:21

İstanbul'da lüks saatlerin satıldığı bir dükkana giren yabancı uyruklu şahıs, 1 milyon lira değerindeki saati koluna takarak bölgeden uzaklaştı. Irak uyruklu şahıs işletmenin şikayetiyle yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer'de lüks saatler satan dükkanın çalışanları, tezgahına baktığında değeri 1 milyon lira olan saatini yerinde görmedi. Daha sonra güvenlik kayıtlarını izleyen görevliler, saatin çalındığını fark etti. Saati çaldığı iddia edilen Irak uyruklu Ahmad Hasan Gabr evinde yakalanarak gözaltına alındı.

DÜNYADA SADECE 30 TANE VAR

3 Kasım Çarşamba günü Sarıyer'de alışveriş merkezinde bulunan lüks saatlerin satıldığı mağazaya giren Irak uyruklu Ahmad Hasan Gabr, dünyada sadece 30 adet üretilen ve değeri 1 milyon lira olduğu belirtilen saate bakmak istediğini söyledi. Görevlinin gösterdiği saati eline alarak inceleyen Ahmad Hasan Gabr, bir yandan da görevliyi oyalayarak, dikkatini dağıtmaya çalıştı.

Dükkan çalışanları tezgaha bakınca 1 milyon lira değerindeki saatin çalındığını anladı

SAATİ KOLUNA TAKIP UZAKLAŞTI

Ahmad Hasan Gabr, ödemeyi döviz ile yapacağını söyleyerek görevliden hesap makinesi ile hesaplamasını istedi. Görevli masada oturarak hesap yaptığı sırada, Ahmad Hasan Gabr da saatin üzerindeki alarmı çıkardı ve saati koluna taktı. Şüpheli, ardından eline aldığı başka bir saati görevlinin önüne koyarak kalktı ve mağazadan ayrıldı. Olayın ardından bir süre sonra saatlerden birinin eksik olduğunu fark eden görevliler, güvenlik kameralarını bakınca saatin çalındığını görerek durumu polise bildirdi.

Dükkan çalışanları tezgaha bakınca 1 milyon lira değerindeki saatin çalındığını anladı

EVİNDE YAKALANDI

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızlığı yapan kişinin Irak uyruklu Ahmad Hasan Gabr olduğunu tespit etti. Polis, güvenlik kameralarından şüphelinin bindiği taksinin plakasını tespit etti. Taksici, şüpheliyi Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Derya Sokak üzerinde bıraktığını söyledi. Yaptıkları araştırmada şüphelinin adresini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Evde yapılan aramalarda, Sarıyer'deki mağazadan çalınan saat ve 40 bin dolar ile şüphelinin başka kuyumculardan çaldığı mücevherler de ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmad Hasan Gabr tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dükkan çalışanları tezgaha bakınca 1 milyon lira değerindeki saatin çalındığını anladı
Dünyada sadece 30 tane bulunan 1 milyon değerindeki saati kimse farkına varmadan çaldı

Sarıyer, Kasım, Polis, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünyada sadece 30 tane bulunan 1 milyon değerindeki saati kimse farkına varmadan çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyada sadece 30 tane bulunan 1 milyon değerindeki saati kimse farkına varmadan çaldı - Son Dakika
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