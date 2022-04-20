Dünyada sadece Halfeti'de yetişen karagülün suyu ihraç edilmeye başlandı - Son Dakika
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Dünyada sadece Halfeti'de yetişen karagülün suyu ihraç edilmeye başlandı

20.04.2022 10:53
Dünyada sadece Halfeti'de yetişen karagülün suyu ihraç edilmeye başlandı

Dünya'da sadece Halfeti'de yetişen karagülün faydalarını araştıran Koku Kültürü ve Turizm Derneği, bir buçuk yıl önce karagül suyu üretmeye başladı.

Dünya'da sadece Halfeti'de yetişen karagülün faydalarını araştıran Koku Kültürü ve Turizm Derneği, bir buçuk yıl önce karagül suyu üretmeye başladı. Türkiye ve dünyada ilk karagül suyunu üretmeye başladıklarını belirten Dernek Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül, sağlık ve kozmetik açısından faydalı olan bu suyu, dünyaya ihraç etmeye başladıklarını ve artan talep vesilesiyle gelecek yıl için '15 ton' satış yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Dernek olarak Türkiye'nin etnik ve kültürel miraslarından olan gül, sümbül, zambak, nergis gibi birçok çiçek kokusunu hem yaşatıp hem de kültürel mirastaki yerini koruyabilmeyi amaçladıklarını belirten Koku Kültürü Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül, Mezopotamya Kil Tabletlerindeki koku kültürünü araştırarak kitaplaştırdıklarını söyledi. Sadece Türkiye'nin Halfeti ilçesinde yetişen karagül için de çeşitli araştırmalar yaptıklarını ifade eden Ergül, hem insanların faydalarından yararlanması hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlaması amacıyla Halfeti'deki çiftçilerle karagül suyu ve yağı üretmeye başladıklarını söyledi.

"CİLTTEKİ İNCE ÇİZGİLERİ YOK EDİYOR"

Akademisyenlerle yaptıkları araştırmada karagülün içeriğindeki bileşenlerin çok güçlü çıktığını ifade eden Ergül, "150 yıllık geçmişi olan karagül; cilt parlaklığı, sıkılaşma ve ince çizgileri yok etmeyi sağlıyor. Yüze ferahlık vermesi ile ayrıca güçlü bir nemlendirici olma özelliği de taşıyor. Biz de 'bunun bu kadar değeri varken ve sadece Türkiye'de yetişirken neden üretimi yapılmasın ki' dedik. Önce dar bir alanda çiftçilerimizle karagül yapraklarını toplayıp damıtarak suyunu ve yağını üretmeye başladık" açıklamasını yaptı.

"KARAGÜL, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK GELECEK VAAT EDİYOR"

Bu yıl yaklaşık 300 litre karagül suyu ürettiklerini belirten Ergül, "Tiyrus iş birliği ile ilk olarak bireysel satış yapmaya başladık. Amerika, Almanya, Brezilya, Azerbaycan, Bakü ve Dubai gibi ülkelere gönderim gerçekleştirdik. Satış yaptığımızda ülkeler bize, 1-2 ton isteklerle geri döndü. Karagül suyu Türkiye için büyük gelecek vaat ediyor. Bu yüzden bizim hedefimiz tarlalarımızı çoğaltıp çiftçileri de teşvik ederek daha çok üretim yapmak. Önümüzdeki yıl ise 15 ton karagül suyu ihraç etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.


Dünyada sadece Halfeti'de yetişen karagülün suyu ihraç edilmeye başlandı
Dünyada sadece Halfeti'de yetişen karagülün suyu ihraç edilmeye başlandı
Dünyada sadece Halfeti'de yetişen karagülün suyu ihraç edilmeye başlandı
Dünyada sadece Halfeti'de yetişen karagülün suyu ihraç edilmeye başlandı
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Mezopotamya, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünyada sadece Halfeti'de yetişen karagülün suyu ihraç edilmeye başlandı - Son Dakika


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