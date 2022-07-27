Unesco Dünya kültür mirası listesinde - Son Dakika
Üye Girişi

Unesco Dünya kültür mirası listesinde

27.07.2022 13:38
Unesco Dünya kültür mirası listesinde

Dünyada sadece tropik alanlarda yetişen ve 60 ila 100 yılda bir çiçek açan Ageva bitkisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi döner kavşakta 5 metrelik boyu ile dikkat çekerken, bu yıl çiçek açtı.

Dünyada sadece tropik alanlarda yetişen ve 60 ila 100 yılda bir çiçek açan Ageva bitkisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi döner kavşakta 5 metrelik boyu ile dikkat çekerken, bu yıl çiçek açtı.

Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ender bitki türlerinden olan Agave bitkisini yıllarca yetiştirenler onun çiçek açtığını göremeden öldüğü, bitkinin çiçek açtığını gören insanlar kendilerini oldukça şanslı hissettiği açıklandı.

Yıllarca çiçek açmadığı için yüzyıl çiçeği de denilen Ageva bitkisi halk arasında 'Sarı Sabır' veya 'Sabırsızlık Bitkisi' olarak da adlandırılıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında Sıtkı Koçman Köprüsünün yanında 5 adet yetişen ve çiçek açan Ageva bitkisinin en son çiçek açtığı il Çanakkale olduğu ortaya çıktı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Üniversite'nin 'Sürdürülebilir Yeşil Kampüs' çalışmalarına bu bitkinin de değer katacağını söyledi. Rektör Çiçek, ender çiçek açan Ageva bitkisinin önümüzdeki süreçte eğitim ve öğretime başlayacak üniversite öğrencilerini karşılayacağını söyledi.

MSKÜ Rektörü Çiçek, "Biz buradan sürekli olarak gelip geçiyoruz. Bir ay öncesine kadar bu bitkinin alt taraflarını görüyorduk. Bir ay içinde uzadı ve çiçeklerini verdi. Bu bitki 60 ila 100 yıl arasında bir kez çiçek verebiliyor. Biz şu anda ona şahit oluyoruz. Oldukça güzel bir duygu. 4 tanesi art arda açmış durumda. Bunun menşei Güney Amerika. Ülkemizde de Ege kıyılarında ılıman bölgelerinde yetişme fırsatı yakalıyor bu bitki. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yeşil, sürdürülebilir kampüslerden birine sahip. Gelen herkesin çok beğendiği yemyeşil bir kampüse sahibiz. Üniversitemizin girişindeki Ageva Amerikana çiçeği de boy göstermiş durumda şu anda 4 tanesi yan yana. Sanki yeni gelecek ve aramıza katılacak arkadaşlarımızı karşılamaya hazır gibi duruyorlar. Çok etkileyici bir görüntü" dedi.

(Bekir Tosun/İHA)

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Unesco Dünya kültür mirası listesinde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:15 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:37 Ankapark'ın geleceği için yapılan ankette 4 öneri ön plana çıktı
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 13:38:38. #1.11#
SON DAKİKA: Unesco Dünya kültür mirası listesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement