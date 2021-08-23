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Dünyada sadece Türkiye başarılı olabildi: Su altında 8 ceset buldular - Son Dakika

Dünyada sadece Türkiye başarılı olabildi: Su altında 8 ceset buldular

23.08.2021 11:55
Dünyada sadece Türkiye başarılı olabildi: Su altında 8 ceset buldular, System.String[]

Çanakkale'de su altında ceset bularak ilki başaran kadavra köpekleri 'Mavi' ve 'Negro', Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde de 8 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Çanakkale'de su altında ceset bularak ilki başaran kadavra köpekleri 'Mavi' ve 'Negro', Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde de 8 kişinin cansız bedenine ulaştı. Hem dünyanın, hem de Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri olan Mavi ve Negro, sel bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kadavra köpekleri Mavi ve Negro, su altında ceset bulabilmeleri için Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) tarafından 8 ay boyunca eğitildi. Çanakkale'de 8 ay önce bir ilki başaran köpekler, baraj suyunda Mürsel Meracıoğlu'nun cesedini bulmuştu. Aylarca özel eğitim alan Mavi ve Negro, şimdi de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görev yapıyor. Şu ana kadar su altında 8 cesedin tespit edilmesinde görev alan Mavi ve Negro, diğer kayıp vatandaşlarında bulunabilmesi için aralıksız görevlerini sürdürüyor.

Negro'nun yıkılan bir binanın enkazına tepki vermesi üzerine, tepki verdiği alandan 5 ceset çıkartıldı. Ardından Negro, sel sularıyla dolan yaklaşık 3 metre derinliğindeki binanın altına da tepki verdi. Binadaki suyun 1 günde boşaltılabilmesi sonrası yapılan aramada 3 ceset daha bulundu.

"Amacımız kısa sürede ekipleri canlının olduğu bölgeye yoğunlaştırmak"

Ankara Koğuşlu Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde Köpek Unsurları Bölük Komutanlığında 10 yıldır görev yaptığını söyleyen Jandarma Uzman Çavuş Sayim Bilen, "JÖAK, doğal ya da doğal olmayan deprem, su baskını gibi birçok faaliyetlerde yer aldı. Bunun yanı sıra operasyonel faaliyetler ve kayıp şahısların bulunmasında yer alıyoruz. Köpekle arama kurtarma timi olduğumuz için, vakti daraltmak adına enkaza ilk olarak köpekleri gönderiyoruz. Kadavra köpeklerimiz herhangi bir yerde canlı olduğunu tespit ettiği zaman tepki veriyor. Enkazın yerine, kokunun olduğu bölgeye yoğunlaştırıp ekiplerin orada çalışmasını sağlıyoruz" dedi.

"Negro'nun tepki verdiği enkazdan 5 ceset çıkartıldı"

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldiklerinde yıkılan bir enkazın olduğunu gördüklerini anlatan Jandarma Uzman Çavuş Biyen, "Bu yıkılan enkaza ilk olarak köpeklerle girdik. Burada aramamızı yaptık. İlk önce canlı insan var mı diye baktık. Canlı insan kokusuna köpeklerimiz tepki vermedi. Peşine kadavra köpeklerimiz Mavi ve Negro ile girdik. Kadavra köpeğimiz Negro, enkazın altında birkaç noktada tepki verdi. Tepki verdikten sonra arkadaşlarımızı o bölgeye yoğunlaştırdık. O bölgeye yapılan aramada ne yazık ki 5 cansız bedene ulaşıldı" diye konuştu.

"8 cansız bedene ulaştı"

Bozkurt'ta bir apartmanın bodrum katında kadavra köpeği Negro ve Mavi ile yeniden arama faaliyetinde bulunduklarını söyleyen Biyen, "Negro isimli köpeğimiz yine tepki verdi. Tepki verdiği alanda sel suları çok fazlaydı. Yani suda tepki verdi. Ardından orada 1 gün suyun tahliyesinin olmasını bekledik. Çünkü buradan çıkan sonuç bizler için çok önemliydi. Köpeğimiz suda tepki verdi. Suyun tahliye edilmesinin ardından 1 gün sonra köpeğimizin tepki verdiği noktadan 3 tane cansız bedene ulaşıldı. Köpeğimiz şu ana kadar 8 tane cansız bedene tepki vererek kısa sürede bunlara ulaşmamıza katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

"Köpeğimizi hiçbir koku etkilemiyor, her yerde ceset tespit edebilir"

Kadavra köpeğiyle çalışırken birçok koku ile de beraber çalıştıklarını aktaran Biyen, "Köpeğimiz farklı kokulara aşina olduğu için yanlış bir yere tepki vermesi olağan bir şey değil. Şu ana kadar hiç karşılaşmadık. Köpeğimiz eğer su da tepki veriyorsa mutlaka o bölgede ceset kokusu almıştır. Suya lağım karışmıştır veya farklı kokular karışmıştır. Bunlar bizim daha önceden çalıştığımız bir yöntem olduğu için köpeğimizi diğer kokular herhangi bir şekilde etkilemiyor. Çünkü köpeğin bilinç altında sadece ceset kokusu var. Başka kokulara yönelmiyor" şeklinde konuştu.

"Su altındaki kadavrayı sadece onlar bulabiliyor"

Türkiye'de suyun altında kadavra kokusu tespit edebilen köpeklerin sadece Mavi ve Negro olduğuna dikkat çeken Biyen, şöyle konuştu:

"Bu iki köpeğimizde JÖAK'da faaliyet yürütmektedir. JÖAK, TOBB ve Yıldırım Beyazıd Üniversiteleri ile protokol yaptı. Bu çerçevede dünya üzerinde Türkiye'de ilk olarak sadece JÖAK bünyesinde böyle bir çalışma yapıldı. Türkiye'de sadece JÖAK'ta bulunan Mavi ve Negro isimli iki kadavra arama köpeklerimiz, şu anda su altında kadavraya tepki verebilen tek köpeklerdir. Bunları diğer kadavra köpeklerinden ayıran en önemli özellik ise su altında kadavra aramasıdır. Köpeklerimiz, su altında kadavra kokusu alabilmeleri için 8 aylık bir eğitim süreçlerinden geçti. Köpeklerimiz, yoğunlaşmış farklı kokular ile kadavra kokuları birleştirilmiş noktalarda çalışma sürecinden geçti. Bu süreç sonunda, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde barajda bir vatandaşımızın suyun altında bulunan cansız bedenine ulaşıldı. Bundan sonrada çalışmalarımız ve eğitim süreçleri devam etti. Çanakkale'de elde edilen bu başarıyı şimdi de Bozkurt'ta sürdürüyoruz. Bozkurt'ta bir apartmanın bodrum kadında köpeğimiz yaklaşık 3 metre derinliğindeki sel suyuna tepki verdi ve oradan 3 tane cansız bedene ulaşıldı"

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığına ait Labrodor cinsi 5 yaşındaki Mavi 2 metreye kadar tepki verirken, Malinois cinsi 3 yaşındaki Negro ise 5 metreye kadar tepki veriyor. - KASTAMONU

Dünyada sadece Türkiye başarılı olabildi: Su altında 8 ceset buldular
Dünyada sadece Türkiye başarılı olabildi: Su altında 8 ceset buldular
Dünyada sadece Türkiye başarılı olabildi: Su altında 8 ceset buldular
Dünyada sadece Türkiye başarılı olabildi: Su altında 8 ceset buldular
Dünyada sadece Türkiye başarılı olabildi: Su altında 8 ceset buldular
Dünyada sadece Türkiye başarılı olabildi: Su altında 8 ceset buldular
Dünyada sadece Türkiye başarılı olabildi: Su altında 8 ceset buldular
Dünyada sadece Türkiye başarılı olabildi: Su altında 8 ceset buldular
Dünyada sadece Türkiye başarılı olabildi: Su altında 8 ceset buldular
Dünyada sadece Türkiye başarılı olabildi: Su altında 8 ceset buldular
Dünyada sadece Türkiye başarılı olabildi: Su altında 8 ceset buldular
Dünyada sadece Türkiye başarılı olabildi: Su altında 8 ceset buldular
Dünyada sadece Türkiye başarılı olabildi: Su altında 8 ceset buldular

Çanakkale, Türkiye, Bozkurt, Kadavra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dünyada sadece Türkiye başarılı olabildi: Su altında 8 ceset buldular - Son Dakika


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